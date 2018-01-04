04 января 2018, 06:19

Житель Сочи требует наказать силовиков за избиение в день свадьбы

В день свадьбы Роман Габаев с супругой и двумя друзьями прогуливался по Сочи. К ним подошли сотрудник правоохранительных органов и казак и обвинили в распитии спиртных напитков. Когда Габаев попросил у них документы, они схватили его, избили, прыснули в лицо из баллончика и продержали около 12 часов в клетке. После этого его обвинили в неповиновении требованиям и оштрафовали, рассказал жених.

Роман Габаев рассказал 3 января корреспонденту "Кавказского узла", что 22 декабря около 23.00 мск он и его супруга заключили брак в ЗАГСе Адлера. После свадьбы, когда гости поехали в отель, молодожены и двое свидетелей решили прогуляться в парке Ривьера.

После прогулки они собирались на такси добраться до центра, вышли на остановку у входа в парк, где к ним подошли два человека. Один из них был в форме сотрудника правоохранительных органов, другой - в форме казака.

По словам Габаева, сотрудник правоохранительных органов стал требовать у них документы и обвинять в распитии спиртных напитков. Габаев объяснил сотруднику правоохранительных органов, что они с супругой - молодожены, а также попросил его показать удостоверение личности, назвать свою должность, звание, фамилию и сообщить причину и цель обращения.

После этого, по словам потерпевшего, его повалили лицом на землю и застегнули за спиной наручники.

Габаев заявил, что его имуществу, в частности, одежде, был нанесен ущерб на несколько десятков тысяч рублей. Его на автомобиле повезли куда-то, а когда он задал вопрос о том, куда его везут, ему в глаза прыснули струей из газового или перцового баллончика.

"Я стал просить, чтобы меня повезли в больницу, так как у меня очень болели глаза", - рассказал Роман Габаев.

Его отвезли в городскую больницу №4, где дежурный врач-офтальмолог поставил ему диагноз "химический ожог глаз". При этом, по словам пострадавшего, справку врач выдал не ему, а сотруднику правоохранительных органов.

"Меня закрыли на ночь после больницы в грязной клетке, где я провел до 14 часов. В клетке стояла лужа мочи, от которой сильно воняло. Мне не давали выйти в туалет, не давали пить и есть, то есть просто мучили умышленно. Я пережил пытки", - заявил Габаев.

В суде ему присудили штраф в размере 500 рублей за сопротивление законным требованиям сотрудника правоохранительных органов.

"25 декабря мне была проведена судебно-медицинская экспертиза. Эксперт записывал все ссадины и синяки, которые были получены мной... Также эксперт приобщил справку офтальмолога об ожоге глаз от 23 декабря... Но выдать на руки заключение мне отказались. Эксперт сообщил, что передаст этот акт обследования в полицию, где я могу получить его копию. Но с 25 декабря по сегодняшний день (3 января), несмотря на мои просьбы, никто мне этого акта так и не выдал, и где и у кого он, я не знаю", - заявил Роман Габаев.

Супруга Романа Лидия Габаева подтвердила рассказ мужа.

"Это было так быстро, что у нас всех наступил шок. Мы ведь спокойно стояли вчетвером на остановке "Ривьера" в сторону Адлера. Ждали такси, когда подошли эти двое и без причин, не представляясь, потребовали от нас документы. При этом стали обвинять в пьянстве в общественном месте. Мы возразили, что не пьем, а едем со своей свадьбы домой. Мой супруг попросил их представиться. Назвал им закон, по которому они должны были это сделать", - рассказала она.

По ее словам, в отель, где остановились после свадьбы родные и близкие молодоженов, она вернулась только к полудню 23 декабря, а Роман приехал ближе к вечеру "весь разорванный, побитый, с обожженными глазами".

Ее подруга Наталья Шварева также подтвердила показания супругов, как и свидетель Кирилл Посметюха. По слова Шваревой, единственная "вина" Габаева состояла в том, что он попросил у подошедших документы.

Габаев: "Не хочу, чтобы на мне было пятно о какой-то судимости"

В постановлении суда по делу об административном правонарушении от 23 декабря 2017 года в отношении Романа Габаева (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") указывается, что в этот день он распивал спиртные напитки и на законное требование сотрудника правоохранительных органов предъявить документы, удостоверяющие личность, ответил категорическим отказом и попытался скрыться бегством. Тем самым, говорится в постановлении, Габаев совершил правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Габаев отметил, что 23 декабря он обратился с заявлением в полицию Центрального района города Сочи, однако спустя более, чем десять суток никакой реакции на него не было.

В полиции Центрального района корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что Роман Габаев подал заявление, и принято оно было 23 декабря. По словам дежурного, заявление было отписано участковому инспектору.

"3 января я направил по почте жалобу на постановление суда о моем административном наказании. Хотя штраф и небольшой, но я не хочу, чтобы на мне было пятно о какой-то судимости и правонарушении, которое я не совершал", - рассказал Габаев.

Адвокат: "Гражданин не обязан показывать свои документы по первому требованию"

Гражданин не обязан показывать сотруднику правоохранительных органов документы без причин, комментируя историю Романа Габаева, заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

"Отказ в предоставлении документов не образует состава административного правонарушения по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ. Человек не обязан носить с собой документы и показывать их", - сказал адвокат.

Он также обратил внимание на то, что не были опрошены свидетели инцидента.

"Не ясно, Габаев один распивал напитки, один оказывал сопротивление, находясь в компании, или компания вместе с его новобрачной супругой была выведена специально из числа свидетелей. Говорить о законности подобного судебного акта не приходится, и его надо обязательно обжаловать", - считает адвокат Михаил Охрименко.

Кроме того, по словам адвоката, подобного рода заявления не должны передаваться участковым инспекторам, так как это не их сфера компетентности, а ответ заявителю должен был быть дан в течение трех суток в виде принятия процессуального решения, причем сроки исчисляются независимо от праздничных и выходных дней.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"