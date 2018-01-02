02 января 2018, 11:25

Сочинцы пожаловались на отключение света перед Новым годом

Лишь одной из 10 сочинских семей, которым накануне Нового года прекратили подачу электроэнергии из-за наличия долгов, удалось с помощью прокуратуры добиться восстановления энергоснабжения. Лишение людей услуг ЖКХ без предупреждения нарушило их права, считает юрист.

Электричество пропало в 10 частных домах на улице Фундучной в сочинском поселке Богушовка днем 28 декабря 2017 года, рассказала 1 января корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы жителей улицы Светлана Баскова.

После этого жители сразу обратились в компанию, поставляющую электроэнергию, уточнила она. "Оказалось, что лично у нашей семьи образовался долг в 5000 рублей, и поэтому нас отключили... При этом никаких предупреждений и квитанций об оплате мы не получали", - пояснила женщина.

"Пришлось выстоять огромные очереди в канун праздника, чтобы получить дубликат квитанции. Надо отметить, что почта работает очень плохо, и до нас квитанции не доносят или доносят с большим опозданием. Как только наша семья получила квитанцию, мы сразу ее оплатили 29 декабря. Но после оплаты свет нам так и не дали ни 29, ни 30, ни 31 [декабря 2017 года]", - рассказала Светлана Баскова, предоставив корреспонденту "Кавказского узла" копию квитанции об оплате.

Звонки в энергетические компании и на горячую линию главы города оказались безрезультатными, пожаловалась женщина. "Нам отвечали, что ничем не могут помочь ввиду того, что везде уже начался праздник", - сказала она.

Для семьи Светланы Басковой, по ее словам, "праздник превратился в кошмар". "Мы закупили продукты на Новый год, но холодильник после отключения 28 декабря оттаял. Все продукты, купленные на несколько тысяч рублей, просто пропали, и мы их выбросили. Отчаявшись чего-либо добиться, мы позвонили на горячую линию прокуратуры края 31 декабря и только после звонка в прокуратуру нам за три часа до Нового года позвонили из электросетей и подключили электроэнергию, и просили больше никуда не жаловаться", - сообщила жительница Сочи.

Она пояснила, что в ее семье пять человек, и пришлось отменить новогоднюю встречу с гостями, потому что семья Басковых осталась без продуктов. Светлана Баскова, по ее словам, намерена подать на энергопоставляющую компанию в суд, потому что "их действиями без причин нанесен моральный и материальный вред".

Люди были вынуждены встречать Новый год вне дома

Идентичную историю рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома на улице Фундучной Марина Уткина. Ее семья встретила Новый год в темноте, без возможности накрыть праздничный стол, сообщила женщина. Добиться подключения электричества семья Марины Уткиной, как и другие жители домов, не успели, потому что наступили праздники.

"Несколько семей были вынуждены покинуть свои дома и встречать Новый год в другом месте", - уточнила Марина Уткина.

На звонки по указанным в квитанциях абонентов телефонам 31 декабря и 1 января отвечал автоответчик, передал корреспондент "Кавказского узла".

Поставщик электроэнергии направил ПАО "Кубаньэнерго" указание отключить за неуплату абонентов улицы Фундучной, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный сотрудник "Кубаньэнерго", не назвавший своего имени. "Мы обслуживающая организация. Мы можем только отключить и подключить. Нам поступила заявка на отключение. А на подключение заявки не было. Подключать абонентов без заявки [компании-поставщика], которая производит расчеты с абонентами, мы не имеем права", - сообщил он.

Представитель администрации Сочи после звонка корреспондента "Кавказского узла" на горячую линию главы города также сообщил о невозможности повлиять на поставщика электроэнергии. "Надо дождаться окончания праздничных дней", - сказал он.

Юрист счел действия поставщика электричества необоснованными

Закон не позволяет отключать людям электроэнергию без предупреждения, сказал 1 января корреспонденту "Кавказского узла" адвокат краевой коллегии адвокатов Михаил Охрименко.

"Право отключить электричество без предупреждения по закону есть в случаях угрозы аварии, стихийных бедствий, несанкционированных подключений, использования приборов с недопустимо мощными нагрузками, предписание надзорных или судебных органов", - пояснил адвокат.

В остальных случаях организация должна заранее проинформировать граждан о приостановке подачи электроэнергии, сказал Михаил Охрименко. "Причем делаться это должно под роспись абонента об уведомлении. И отключить абонента можно спустя только 10 суток после предупреждения. Если такой росписи нет, то это не является предупреждением", - рассказал юрист.

Жители улицы Фундучной вправе подать судебный иск с требованием о компенсации морального и материального вреда, а также обратиться в правоохранительные органы с заявлением о халатности должностных лиц компании, пояснил Михаил Охрименко.

Автор: Светлана Кравченко; источник: корреспондент "Кавказского узла"