31 декабря 2017, 01:54

Вопрос о вотуме недоверия премьеру Абхазии объединил депутатов

Депутаты парламента Абхазии от провластных сил и оппозиции высказали единое мнение по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Беслану Барцицу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", на заседании парламента Абхазии 28 декабря большинство депутатов проголосовали за объявление вотума недоверия главе правительства Беслану Барцицу, но их голосов оказалось недостаточно.

Вопрос о вотуме недоверия вынес на обсуждение парламента провластный депутат Илья Гуния. Предложение поддержали в своих выступлениях также провластный депутат Дмитрий Ардзинба, оппозиционер Рауль Лолуа и независимый депутат Батал Тапагуа, пишет "Эхо Кавказа".

Вопрос вотума недоверия в связи с ухудшающейся экономической обстановкой выразили как депутаты от оппозиции, так и провластные парламентарии, рассказал 30 декабря корреспонденту "Кавказского узла" председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

«Вопрос был поднят не оппозиционными депутатами, а именно сторонниками действующей власти. Они тоже видят, что экономическое состояние в стране ухудшается с каждым днём», - отметил Квициния.

«Нужно принимать бюджет развития, а не бюджет стагнации. Сейчас есть только «нулевой» бюджет, когда государство выплачивает только долги, зарплаты, социальные выплаты и так далее. А нужно, чтобы выделялось что-то и для развития», - сказал Квициния.

По мнению журналиста Антона Кривенюка, вопрос о вотуме недоверия главе правительства - шаг как оппозиционных, так и провластных депутатов, связанный «с конкретными текущими сюжетами».

«Это элемент во внутриполитической борьбе в Абхазии, который не будет иметь каких-то далеко идущих последствий», - заявил журналист корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог Николай Силаев предположил, что в парламенте продолжается то же самое, что в прошлом году было на улицах Сухума.

«Хорошо, что политика с улиц ушла в парламент. Плохо, что это не содержательная дискуссия о путях развития Абхазии, а обычная борьба за власть», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, что 15 декабря 2016 года в Сухуме перед зданием правительства прошел организованный оппозицией "народный сход", участники которого требовали досрочной отставки президента. Состоялась также провластная акция в поддержку Рауля Хаджимбы, который после переговоров с оппозицией заявил, что не покинет свой пост. Затем переговоры продолжились с участием министра обороны республики. Хаджимба предложил оппозиции занять высокие госдолжности и согласился на ограничение своих полномочий. Лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба отметил, что президент и представители оппозиции достигли соглашения о стабилизации политической ситуации. 19 декабря власти Абхазии и оппозиция подписали договор, согласно которому президент назначил вице-премьера по предложения Блока оппозиционных сил, двух судей, генпрокурора и четырех членов ЦИК.

Автор: Дмитрий Статейнов; источник: корреспондент "Кавказского узла"