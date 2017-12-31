Заседание парламента Абхазии. Фото Томас Тхайцук / Sputnik

31 декабря 2017, 01:54

Вопрос о вотуме недоверия премьеру Абхазии объединил депутатов

Депутаты парламента Абхазии от провластных сил и оппозиции высказали единое мнение по вопросу о вотуме недоверия премьер-министру Беслану Барцицу, отметили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", на заседании парламента Абхазии 28 декабря большинство депутатов проголосовали за объявление вотума недоверия главе правительства Беслану Барцицу, но их голосов оказалось недостаточно.

Вопрос о вотуме недоверия вынес на обсуждение парламента провластный депутат Илья Гуния. Предложение поддержали в своих выступлениях также провластный депутат Дмитрий Ардзинба, оппозиционер Рауль Лолуа и независимый депутат Батал Тапагуа, пишет "Эхо Кавказа".

Вопрос вотума недоверия в связи с ухудшающейся экономической обстановкой выразили как депутаты от оппозиции, так и провластные парламентарии, рассказал 30 декабря корреспонденту "Кавказского узла" председатель оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния.

«Вопрос был поднят не оппозиционными депутатами, а именно сторонниками действующей власти. Они тоже видят, что экономическое состояние в стране ухудшается с каждым днём», - отметил Квициния.

«Нужно принимать бюджет развития, а не бюджет стагнации. Сейчас есть только «нулевой» бюджет, когда государство выплачивает только долги, зарплаты, социальные выплаты и так далее. А нужно, чтобы выделялось что-то и для развития», - сказал Квициния.

По мнению журналиста Антона Кривенюка, вопрос о вотуме недоверия главе правительства - шаг как оппозиционных, так и провластных депутатов, связанный «с конкретными текущими сюжетами». 

«Это элемент во внутриполитической борьбе в Абхазии, который не будет иметь каких-то далеко идущих последствий», - заявил журналист корреспонденту «Кавказского узла».

Политолог Николай Силаев предположил, что в парламенте продолжается то же самое, что в прошлом году было на улицах Сухума. 

«Хорошо, что политика с улиц ушла в парламент. Плохо, что это не содержательная дискуссия о путях развития Абхазии, а обычная борьба за власть», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, что 15 декабря 2016 года в Сухуме перед зданием правительства прошел организованный оппозицией "народный сход", участники которого требовали досрочной отставки президента. Состоялась также провластная акция в поддержку Рауля Хаджимбы, который после переговоров с оппозицией заявил, что не покинет свой пост. Затем переговоры продолжились с участием министра обороны республики. Хаджимба предложил оппозиции занять высокие госдолжности и согласился на ограничение своих полномочий. Лидер партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба отметил, что президент и представители оппозиции достигли соглашения о стабилизации политической ситуации. 19 декабря власти Абхазии и оппозиция подписали договор, согласно которому президент назначил вице-премьера по предложения Блока оппозиционных сил, двух судей, генпрокурора и четырех членов ЦИК.

Примечание:

"К проблемам в Сбербанке Абхазии привела рискованная кредитная политика", "Павел Ардзинба вплоть до убийства считался "серым кардиналом" Абхазии", "Власти Абхазии отказались упростить процедуру получения гражданства".

Автор: Дмитрий Статейнов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

31 декабря 2017, 17:21

31 декабря 2017, 16:26

31 декабря 2017, 15:25

31 декабря 2017, 14:25

31 декабря 2017, 13:26

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты