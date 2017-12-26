26 декабря 2017, 20:09

К проблемам в Сбербанке Абхазии привела рискованная кредитная политика

Проблема невозврата кредитов является одной из главных для Сбербанка Абхазии, признал руководитель временной администрации банка Давид Салия. Деньги выдавались под сомнительные проекты, проблемы банка являются системными, заявили журналист Инал Хашиг и экономист Андрей Бгажба.

Как сообщал “Кавказский узел”, с 13 ноября по 13 мая 2018 года в ОАО "Сбербанк Абхазии" введена временная администрация по управлению. Руководителем временной администрации назначен главный юрисконсульт Банка Абхазии Давид Салия, в нее вошли пять служащих Нацбанка.

Сбербанк отчитался о выдаче денег без задержек

По словам руководителя временной администрации Сбербанка Абхазии Давида Салии, данный банк "является системообразующим в Абхазии". Сбербанк обслуживает большое количество пенсионеров и бюджетников, поэтому проблемы, с которыми сталкивается, носят и социальный характер, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Давид Салия.

"Сообщения о проблемах в Сбербанке Абхазии, послужившие основанием для ввода временной администрации, панику среди вкладчиков банка и других кредитных организаций Абхазии не вызвали, также не наблюдался существенный отток вкладов. Мы поставили перед собой задачу к середине следующего года вывести Сбербанк Абхазии из зоны убытков и сделать его эффективным и прибыльным", - заявил Давид Салия.

При этом Давид Салия рассказал, что проблемы Сбербанка Абхазии "сказались на большинстве клиентов, так как исполнение текущих платежей банком осуществлялось с задержкой". В том числе наблюдались проблемы с выдачей денег, отметил он.

"Мы добились того, что с момента ввода временной администрации ситуация со своевременным исполнением платежей и выдачей денег улучшилась. На сегодняшний день все платежи клиентов исполняются своевременно, а денежные средства выдаются без задержек", - сказал Давид Салия.

Временная администрация пообещала оптимизировать расходы

Руководитель временной администрации Сбербанка отметил, что основной проблемой является большой объем убытков. По его словам, "речь идет о сумме более полмиллиарда рублей".

"Другая проблема - это большой кредитный портфель невозврата со стороны клиентов, мы занимаемся данной проблемой, обращаемся в различные органы для возврата кредитов, исполнения решений судов. Сейчас наблюдается динамика возврата денежных средств самими заемщиками. Также начат процесс реализации непрофильных активов, перешедших на баланс банка в качестве уплаты по долгам", - сказал Давид Салия.

Он также сообщил, что немаловажной задачей "является сокращение расходов". "Для того чтобы Сбербанк Абхазии был прибыльным и эффективным, необходимо оптимизировать расходы, среди которых расходы на заработную плату. Соответственно, будут сокращения, а также операционные расходы, связанные с содержанием помещений, инкассацией и так далее, которые будут также оптимизированы", - отметил Давид Салия.

Проблемы в Сбербанке Абхазии возникли "из-за системного просчета", считает редактор издания JAMnews Инал Хашиг. "Этот системный просчет накапливался многие годы в банковской системе Абхазии. Она изначально была выстроена не совсем так, как функционируют банковские системы мира. Если есть убытки в 500 миллионов рублей, а для Абхазии это колоссальная сумма, то очевидно, что Сбербанком были допущены ошибки", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Инал Хашиг.

Хашиг считает, что с приходом нового руководства Национального банка Абхазии, учредителя и единственного акционера Сбербанка, "ситуация начала меняться в лучшую сторону". "Банковская система в республике начала налаживаться. Раньше логика принятых решений не соответствовала нормальной финансовой экономической деятельности. Ошибки были заложены изначально, но они не исправлялись", - считает Хашиг.

Банкротство Сбербанка приведет к огромным проблемам

Рост невозврата кредитов, непогашенных платежей никак не связан со сложной экономической ситуацией в стране, также считает Инал Хашиг. Большинство выданных кредитов "не увязаны с самой экономикой", считает Хашиг. Именно из-за невозвращенных кредитов "образовалась огромная долговая дыра", заметил он.

"В своё время выдавались кредиты под проекты, которые, в лучшем случае, имели сомнительную перспективу. Деньги иногда выдавались просто под человека, а не под проект. И многие кредиты не имели реальных гарантий возврата. В реальности это были "филькины грамоты", которые ничем не подтверждались. Иногда тому же директору банка навязывались кредиты сверху. Какой-нибудь вышестоящий руководитель говорил, что нужно выдать кредит какому-то своему другу, знакомому и так далее. И эта система действовала с открытия банка", - рассказал Инал Хашиг.

По словам Инала Хашига, банкротство Сбербанка Абхазии может привести к огромным проблемам в республике.

"Через Сбербанк производятся выплаты пенсий, зарплат… Это самый главный банк республики, на счетах которого находится больше половины всех денег, что есть в банковской сфере Абхазии", - сказал Хашиг.

Экономист призвал перевести долги на баланс приставов

Экономист Центра стратегических исследований Андрей Бгажба считает, что "причиной долга Сбербанка стала "базельская система", которая используется в работе абхазских банков". По его словам, она "рассчитана на современные экономически развитые страны, но не на Абхазию".

"Данная "базельская система" требует соблюдения определённых правил в отношении банковского капитала. Некоторые страны могут себе это позволить. А некоторым странам этого делать не стоило. Мы взяли эту систему и используем ее на полную катушку, а теперь пытаемся решить проблемы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Бгажба.

При этом Андрей Бгажба напомнил, что другим банкам Абхазии, работающим по системе Базеля, в силу их небольшого размера "соблюдать правила легче".

“К тому же в Сбербанке ситуация отягощена временем – долг накапливался не один год. Хорошо, если у банка получается выдавать кредиты и делать так, чтобы их возвращали. А если не вернули? Как быть? Списать? А списать, значит, потерять прибыль, капитал. Сбербанк оказался в той ситуации, когда у него оказалось слишком много долгов", - сказал Бгажба.



По мнению экономиста, проблемы Сбербанка Абхазии "нужно решать не сменой руководства, а принятием нестандартного решения". В данном случае, например, "нужно вывести долги из банка", считает он.

"Лучше собрать все эти долги в одно место. Например, передать их "банку долгов" или третьим лицам, к примеру, судебным приставам. Проблема Сбербанка даже не в самом руководстве, а в технологии. Выглядит она так - допустим, вы взяли у банка деньги и не вернули в указанный срок. Он будет их по чуть-чуть возвращать, и на банковском балансе всегда будет накапливаться отрицательный показатель в виде падения капитала. Банк будет переводить кредит должника из одной категории в другую, и так до последней. В итоге банк теряет прибыль и уйму времени. Проще было бы отдать другим структурам возвращение долга. Таким образом очистится баланс, и показатели изменятся в лучшую сторону", - привел свою точку зрения Бгажба.

Автор: Дмитрий Статейнов; источник: корреспондент "Кавказского узла"