28 декабря 2017, 19:44

Нехватка двух голосов сорвала вотум недоверия правительству Абхазии

Большинство депутатов парламента Абхазии на сегодняшнем заседании проголосовало за объявления вотума недоверия главе правительства Беслану Барцицу, но их голосов оказалось недостаточно.

Вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Абхазии и всему кабинету министров предложили внести в повестку последнего в 2017 году заседания парламента депутаты Илья Гуния и Дмитрий Ардзинба.

В голосовании за объявление недоверия правительству участвовали члены парламентской комиссии, которая состоит из 20 депутатов. Для вынесения вотума было необходимо как минимум 18 голосов "за".

По итогам тайного голосования выяснилось, что 16 депутатов проголосовали за вынесение вотума, а двое были против. При этом два бюллетеня оказались недействительными, сообщил "Спутник-Абхазия".

Депутат Гуния предлагал вынести вотум недоверия правительству "в связи с неудовлетворительной работой кабинета министров Абхазии и снижением авторитета органов исполнительной власти". Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба заявил, что аргументы Гунии "ни фактами, ни цифрами не подтверждены", сообщило сегодня "Апсныпресс".

"Кавказский узел" писал, что предшественник Беслана Барцица, Артур Миквабия, тоже подвергался критике депутатов. Парламент неоднократно рассматривал вопрос о вотуме недоверия Миквабии, но каждый раз решение откладывалось. 20 июля 2016 года рассмотрение вопроса было отложено по просьбе президента Абхазии, а 26 июля Миквабия покинул пост, объяснив свою отставку желанием снизить напряженность в Абхазии.