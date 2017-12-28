Парламент Абхазии. Фото © Sputnik. Томас Тхайцук http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20160210/1017142780.html

28 декабря 2017, 19:44

Нехватка двух голосов сорвала вотум недоверия правительству Абхазии

Большинство депутатов парламента Абхазии на сегодняшнем заседании проголосовало за объявления вотума недоверия главе правительства Беслану Барцицу, но их голосов оказалось недостаточно.

Вопрос о вотуме недоверия премьер-министру Абхазии и всему кабинету министров предложили внести в повестку последнего в 2017 году заседания парламента депутаты Илья Гуния и Дмитрий Ардзинба.

В голосовании за объявление недоверия правительству участвовали члены парламентской комиссии, которая состоит из 20 депутатов. Для вынесения вотума было необходимо как минимум 18 голосов "за".

По итогам тайного голосования выяснилось, что 16 депутатов проголосовали за вынесение вотума, а двое были против. При этом два бюллетеня оказались недействительными, сообщил "Спутник-Абхазия".

Депутат Гуния предлагал вынести вотум недоверия правительству "в связи с неудовлетворительной работой кабинета министров Абхазии и снижением авторитета органов исполнительной власти". Представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба заявил, что аргументы Гунии "ни фактами, ни цифрами не подтверждены", сообщило сегодня "Апсныпресс".

"Кавказский узел" писал, что предшественник Беслана Барцица, Артур Миквабия, тоже подвергался критике депутатов. Парламент неоднократно рассматривал вопрос о вотуме недоверия Миквабии, но каждый раз решение откладывалось. 20 июля 2016 года рассмотрение вопроса было отложено по просьбе президента Абхазии, а 26 июля Миквабия покинул пост, объяснив свою отставку желанием снизить напряженность в Абхазии.

Примечание:

"Политологи прогнозируют минимальное влияние Хаджимбы на парламент Абхазии", "К проблемам в Сбербанке Абхазии привела рискованная кредитная политика", "Аграрии в Абхазии не уберегли урожай от вредителей".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

29 декабря 2017, 03:46

29 декабря 2017, 02:48

29 декабря 2017, 02:21

29 декабря 2017, 01:18

29 декабря 2017, 00:19

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты