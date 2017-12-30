30 декабря 2017, 08:30

Три депутата в Волгоградской области обвинены в хищении у РЖД на 14 миллионов

Переданы в суд дела трех сельских депутатов, которые, по мнению следствия, возглавляли преступную группу, сливавшую в Волгоградской области дизтопливо из баков тепловозов.

По версии следствия, организатором преступной группы, воровавшей дизтопливо, был один из сельских депутатов Городищенского района и другой человек, объявленный в федеральный розыск. В руководство группой входили еще два депутата того же сельского поселения, а непосредственным хищением топлива и его сбытом занимались другие лица. Им помогали машинисты локомотивов, которые заливали в тепловозы больше топлива, чем это необходимо, и фальсифицировали количество израсходованного топлива в маршрутных листах. Они сами сливали топливо предполагаемым подельникам и получали часть вознаграждения, полагают следователи.

Всего с апреля по октябрь 2016 года эта организованная группа похитила более 480 тонн дизельного топлива стоимостью свыше 14 миллионов рублей. Группа состояла из 61 человека. 12 из них уже осуждены, 16 дел направлены в суд. 11 дел, о передаче которых в Волгоградский областной суд прокуратура сообщила 29 декабря, возбуждены по ч.4 ст.158 УК России (кража в особо крупном размере). Депутат, считающийся организатором группы, обвинен также в незаконном хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК России), говорится на сайте прокуратуры Волгоградской области.

Группу возглавляли депутаты члены совета депутатов Царицынского сельского поселения, со ссылкой на источники в правоохранительных органах информирует сегодня "Высота 102".

Комментариев от обвиняемых или их представителей относительно позиции правоохранителей не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 декабря областной суд оставил в силе арест бывшего депутата гордумы Волгограда Федора Литвиненко, обвиненного по делу о мошенничестве в сфере страхования.

Примечание:

"Трасса Астрахань – Волгоград закрыта для пассажирского транспорта", "Жители Волгограда потребовали отремонтировать дороги в городе", "В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение".

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