Андзор Белимготов. Фото http://spartak-nalchik.com/news/club/news-7547-andzor-belimgotov-sluhi-o-nashey-smerti-silno-preuvelicheny.html

29 декабря 2017, 10:30

Председатель ФК "Спартак-Нальчик" приговорен к условному сроку

Городской суд Нальчика приговорил бывшего председателя совета директоров футбольного клуба "Спартак-Нальчик" Андзора Белимготова к пяти годам лишения свободы условно.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 декабря 2014 года сотрудники правоохранительных органов Кабардино-Балкарии задержали бывшего председателя правления футбольного клуба "Спартак-Нальчик" Андзора Белимготова. В отношении него было возбуждено дело о хищении средств из бюджета республики. В феврале Нальчикский городской суд признал Белимготова невиновным в хищении 85 млн рублей.

Верховный суд Кабардино-Балкарии в апреле 2017 года после жалобы прокуратуры отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Нальчикский городской суд, пишет 28 декабря "РБК".

Андзор Белимготов получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года. Еще один фигурант дела, кассир футбольного клуба Муаеда Пшихачева приговорен к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и восемь месяцев, сообщили в прокуратуре Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Болельщики клуба "Спартак-Нальчик" провели акцию с требованием сохранить команду", "Главным тренером клуба "Спартак-Нальчик" назначен Хасанби Биджиев", "Афаунов: "Спартак-Нальчик" сделает ставку на местных футболистов".

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