28 декабря 2017, 13:45

12 сторонников "Мусульманского единства" приговорены к длительным срокам в Азербайджане

Суд в Баку приговорил активистов, в том числе зампреда движения "Мусульманское единство" Эльчина Гасымова, к заключению на сроки от 12 до 15 лет. Защита заявила, что приговор будет обжалован.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2015 года в спецоперации в Нардаране были убиты семь человек, в том числе двое силовиков. После этого прошли массовые аресты сторонников "Мусульманского единства". 25 января суд приговорил лидера движения Талеха Багирзаде и его 17 сторонников к срокам заключения от 10 до 20 лет. 6 декабря был оглашен приговор 12 сторонникам движения: богослов Зульфугар Микаилов был приговорен к 17 годам, остальные получили от 12 до 16 лет. 15 декабря обвинение предложило приговорить Эльчина Гасымова и Агали Исмайлова к 16 годам заключения, Нахида Гахраманова, Рамиля Алиева, Эльгюна Ахундова и Ису Ибрагимова - к 14 годам. Вусала Алышлы, Фархада Мурадова, Сеймура Асланова, Сейфаддина Ширванова, Али Шахмазова и Амирали Алиева обвинение предложило осудить на 13 лет.

Сегодня Бакинский суд по тяжким преступлениям огласил приговор. Эльчин Гасымов и Агали Яхьяев приговорены к 15 годам лишения свободы. Рамиль Алиев получил 14 лет тюремного срока, Нахид Гахраманов – 13 лет. Эльгюн Ахундов, Иса Ибрагимов, Вюсал Алыш, Фархад Мурадов приговорены к 12,5 годам лишения свободы. Сеймур Асланов, Сейфаддин Ширванов, Али Шахбазов и Амирали Алиев получили по 12 лет и 3 месяца тюремного срока. В своем последнем слове все подсудимые отвергли обвинения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Гасымова Фариз Намазлы.

По словам адвоката, обвиняемые заявили, что давали признательные показания под пытками."В суде все они отказались от показаний", - сказал он.

Намазлы заявил о многочисленных процессуальных нарушениях в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства.

"После спецоперации 26 ноября 2015 года в поселке Нардаран были произведены массовые аресты активистов и сторонников движения "Мусульманское единство". Сам Эльчин Гасымов к этому времени отбывал административный арест. По окончании срока ареста ему предъявили уголовные обвинения. Следствие выдвинуло версию о том, что арестованные были участниками "организованного преступного сообщества", созданного Талехом Багирзаде, и готовили теракты. Эти люди были лишены элементарных прав, долго не могли связываться с родными, привлекать адвокатов по выбору", - утверждает Намазлы.

Он отметил, что адвокаты всех обвиняемых просили суд оправдать своих подзащитных. "Мы вместе с коллегами единодушны в том, что приговор будет обжалован в апелляционном суде. Наши подзащитные не ожидали справедливого приговора и просили нас сразу же после приговора готовить апелляцию", - сказал Намазлы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям подтвердили информацию о приговоре.

"Кавказский узел" проследил историю конфликта, отмеченного протестами, арестами и кровавыми столкновениям, в статье "Нардаран", опубликованной в разделе "Справочник".

По делам, связанным с событиями в Нардаране, было арестовано более 90 человек, сообщил глава общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтай Гюльалыев.

По его словам, Эльчин Гасымов является авторитетным богословом. "На его проповеди в мечети между поселками Нардаран и Маштага порой приходили тысячи людей", - отметил правозащитник.

В октябре 2016 года альянс "Азербайджан без политзаключенных" насчитал 87 верующих, арестованных по делу о беспорядках в Нардаране, и признал их осужденными по политическим мотивам.

Случаи преследования активистов, правозащитников и журналистов в регионах Кавказа, освещаемые "Кавказским узлом", публикуются на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"