Сотрудник полиции. Фото: Елена Синеок. ЮГА.ру

27 декабря 2017, 17:26

Задержан подозреваемый в убийстве кубанской журналистки

Муж журналистки телеканала "Лаба ТВ" Жанны Вебер, по мнению следствия, выстрелил ей в голову из травматического оружия. Сегодня он сам сдался полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следователей, супруги не были разведены, но в последнее время проживали раздельно. Утром 26 декабря между ними произошел конфликт, в ходе которого 36-летний мужчина смертельно ранил 29-летнюю Жанну Вебер. Она скончалась в машине скорой помощи.

Подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело в по ч.1 ст.105 Уголовного кодекса России, сообщается сегодня на сайте Следственного комитета СКР по Краснодарскому краю.

Сегодня супруг Жанны Вебер добровольно явился в полицию и был задержан, информирует "Югополис".

По словам сотрудников телеканала "Лаба ТВ", где работала Жанна Вебер, в момент убийства в соседней комнате находился сын журналистки и подозреваемого. Отец увез подростка к родственникам в Армавире, но сейчас он находится в Лабинской больнице, передает "Россия Кубань".

Комментариев от самого подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 августа жительница Сочи обвинила следствие в бездействии по делу о смерти ее сына Юрия Кострыкина.

Примечание:

"Защита супругов Полыванных пожаловалась на бездействие следствия", "Заявивший об избиении силовиками сочинский школьник обвинен в краже", "В Сочи застройщик Денис Никулин взят под стражу по требованию обманутых дольщиков".

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