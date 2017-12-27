27 декабря 2017, 17:26
Задержан подозреваемый в убийстве кубанской журналистки
Муж журналистки телеканала "Лаба ТВ" Жанны Вебер, по мнению следствия, выстрелил ей в голову из травматического оружия. Сегодня он сам сдался полиции, сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным следователей, супруги не были разведены, но в последнее время проживали раздельно. Утром 26 декабря между ними произошел конфликт, в ходе которого 36-летний мужчина смертельно ранил 29-летнюю Жанну Вебер. Она скончалась в машине скорой помощи.
Подозреваемый скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В отношении него возбуждено уголовное дело в по ч.1 ст.105 Уголовного кодекса России, сообщается сегодня на сайте Следственного комитета СКР по Краснодарскому краю.
Сегодня супруг Жанны Вебер добровольно явился в полицию и был задержан, информирует "Югополис".
По словам сотрудников телеканала "Лаба ТВ", где работала Жанна Вебер, в момент убийства в соседней комнате находился сын журналистки и подозреваемого. Отец увез подростка к родственникам в Армавире, но сейчас он находится в Лабинской больнице, передает "Россия Кубань".
Комментариев от самого подозреваемого или его представителей относительно позиции следствия не поступало.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 15 августа жительница Сочи обвинила следствие в бездействии по делу о смерти ее сына Юрия Кострыкина.