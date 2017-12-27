27 декабря 2017, 10:05

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах трех сел

Армянские и карабахские военные 118 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. По его данным, в число обстрелянных попали села Газахского и Товузского районов.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы и Гушчу Айрым Газахского района и в селе Коханеби Товузского района, согласно информации оборонного ведомства страны, были обстреляны со стороны армянских населенных пунктов Воскеван, Ноемберян, Чинари.

Также азербайджанские позиции подверглись обстрелу со стороны сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили, Куропаткино, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз, Нюзгяр и Мехдили, а также с безымянных высот в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Ходжавендском районах, сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана. При этом информация о разрушениях и пострадавших в результате обстрелов людях здесь не приводится.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря Азербайджан заявил о 132 обстрелах на линии соприкосновения за сутки, днем ранее – о 156 обстрелах.

Представители военных ведомств Армении и Нагорного Карабаха пока не комментировали заявления азербайджанской стороны. На их сайтах к 10.05 мск 27 декабря такой информации не было. При этом Нагорный Карабах регулярно обвиняет Азербайджан в нарушении перемирия, суммируя свои данные за неделю. Так, 23 декабря в Минобороны Нагорного Карабаха заявили о 200 обстрелах своих позиций за период с 17 по 23 декабря.

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