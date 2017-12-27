27 декабря 2017, 02:23

Оппозиция раскритиковала бюджет Еревана

Бюджет Еревана на 2018 год принят с дефицитом в 48 миллионов драмов (около 100 тысяч долларов). Оппозиция выступила против принятия документа.

Совет старейшин Еревана 26 декабря проголосовал за принятие дефицитного бюджета. "За" проголосовали 47 старейшин, против - 16. Таким образом, запланированный доход составляет 80 миллиардов 189 миллионов 969 тысяч драмов (около 166,5 миллиона долларов). Расходов планируется на 48 млн драмов (около 100 тысяч долларов) больше, то есть, 80 млрд 237 млн 969 тысяч драмов (166,57 миллиона долларов), передает корреспондент "Кавказского узла".

Оппозиция посчитала, что "расходы распределены неразумно". Старейшины от блока "Елк" и партии "Абрикосовая страна" проголосовали против принятия бюджета Еревана.

По мнению членов блока "Елк", городской бюджет "перезагружен декоративными расходами", а важные вопросы при этом игнорируются. К примеру, члены блока считают недостаточной сумму в 74 миллиона драмов (153,6 тысячи долларов), которые будут выделены на строительство системы орошения.

Ани Самсонян от блока "Елк" привела пример "неразумного распределения средств" по части ремонта лифтов в Ереване, на который запланировано потратить 109 млн драмов (226,2 тысячи долларов), а также по части программы стерилизации бродячих собак (115 млн драмов, или 238,7 тысячи долларов).

Марине Хачатрян от партии "Абрикосовая страна" считает "неразумным" запланированное в 2018 году приобретение флагов на сумму в размере 45 миллионов драмов (почти 93,5 тысячи долларов). Она также коснулась средств, которые планируется выделить на загранпоездки. Кроме того, по словам Хачатрян, около 150 тысяч долларов планируется потратить на приобретение канцелярских товаров и одежды.

"То есть, можно полагать, что мэр Еревана Тарон Маргарян за счет городского бюджета приобретает себе брендовый костюм под (видом) канцелярских принадлежностей", - заявила Хачатрян.

В ответ мэр Еревана Тарон Маргарян призвал Хачатрян "не делать громких заявлений, когда не знакомы с сутью дела".

Заместитель мэра Еревана Ваге Никоян, который представлял бюджет столицы на 2018 год, заявил, что у оппозиции была возможность предложить свой вариант распределения средств городского бюджета, если что-то их не устраивает. Однако, по его словам, ни от блока "Елк", ни от "Абрикосовой страны" не было получено ни одного предложения.

На заседании также была представлена программа по развитию города, согласно которой в 2018 году планируется строительство подземных парковок в центре Ереване. Кроме этого, в столице появится новая мусорная свалка.

"Кавказский узел" также сообщал, что 8 декабря парламент Армении принял бюджет с дефицитом в размере около 323 миллионов долларов.

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"