23 декабря 2017, 18:00

Три человека погибли при ДТП в Чечне

Двое мужчин и женщина погибли, еще одна женщина получила травмы при столкновении трех автомобилей на трассе Кизляр - Моздок в Наурском районе Чечни.

Авария с участием двух легковых автомобилей и грузовика произошла 22 декабря близ населенного пункта Новотерское Наурского района, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

По информации МВД Чечни, автомобиль BMW столкнулся с легковым автомобилем Mercedes и с "КамАЗом", которые двигались во встречном направлении.

"Автомобиль BMW врезался в Mercedes, а затем от удара его отбросило на грузовик. На месте происшествия погибли водители BMW и Mercedes, мужчины в возрасте 65 и 39 лет, а также 53-летняя пассажирка BMW. Еще одна пассажирка BMW, 63-летняя женщина, доставлена в больницу с тяжелыми травмами и ушибами», - сообщил офицер чеченской полиции корреспонденту «Кавказского узла».

По данным ГИБДД республики, в течение двух последних недель в результате двух крупных ДТП погибли семеро жителей Чечни, а трое получили ранения.

"Кавказский узел" писал, что 7 декабря пять человек погибли, еще один получил серьезные травмы в автомобильной аварии у населенного пункта Толстой-Юрт Грозненского района.
 

Примечание:

"Семь человек стали жертвами аварии с участием автобуса на Ставрополье", "Массовая эвакуация машин на штрафстоянки проходит в Чечне", "Названы имена сгоревших при ДТП в Грозном людей".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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