23 декабря 2017, 05:40

ИСБР обвинил власти Азербайджана в ужесточении контроля за Интернетом

Институт свободы и безопасности репортеров осудил решения по делам исполнительного директора Kanal-13 Азиза Оруджева и блогера Мехмана Гусейнова. Тотальный прессинг против независимых СМИ Азербайджана сопровождается ужесточением контроля властей за Интернетом, пришел к выводу ИСБР.

Как информировал "Кавказский узел", Оруджев был обвинен в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. Вины он не признал. Азербайджанский Центр защиты политзаключенных включил его имя в список преследуемых по политическим мотивам. 15 декабря суд приговорил Азиза Оруджева к шести годам лишения свободы. Также 15 декабря Бакинский апелляционный суд оставил в силеприговор блогеру Гусейнову, который заявил о пытках после задержания за неподчинение полиции. В ответ МВД и лично начальник управления полиции обвинили его в клевете, и суд назначил Гусейнову два года лишения свободы.

«Институт свободы и безопасности репортеров осуждает власти Азербайджана за политически мотивированные судебные приговоры ведущим Интернет-критикам Азербайджана - популярному антикоррупционному блогеру Мехману Гусейнову и главе Интернет-телевидения Азизу Оруджеву - и требует их немедленного освобождения», - говорится в заявлении ИСБР, распространенном 22 декабря.

Исполнительный директор ИСБР Эмин Гусейнов считает, что судебные решения по делам Оруджева и Гусейнова свидетельствуют об усилении контроля за Интернетом. "Показательные приговоры судов, вынесенные в один и то же день двум наиболее ярким представителям критического онлайн-сообщества, говорят о том, что власти намерены ужесточить давление на Интернет-среду, особенно в преддверии президентских выборов 2018 года", - приводятся в сообщении слова Эмина Гусейнова.

Полностью уничтожив в предыдущие годы независимое телерадиовещание, а также независимые печатные СМИ, в 2017 году власти Азербайджана решили искоренить инакомыслие и в Интернете, полагает он.

Интернет остается последней площадкой, где находящиеся как внутри страны, так и за ее пределами малочисленные независимые СМИ и критически настроенные онлайн-пользователи продолжают отстаивать свои права на свободу выражения, считает Гусейнов.

«Аресты Мехмана Гусейнова и Азиза Оруджева преследуют не только цель ослабить функционирующие в Facebook и Instagram плаформы Sancaq Production [администратором платформ являлся Мехман Гусейнов] и успешно развивающийся в YouTube Kanal-13, но и устрашение многомилионной аудитории пользователей азербайджанского Интернета", - заявил Эмин Гусейнов.

ИСБР с настороженностью констатирует первые случаи полного отключения всего трафика мобильного и проводного Интернета в районе проведения митинга 7 и 28 октября 2017 года в Баку с целью предотвратить прямую трансляцию по сервисам YouTube, Facebook, Periscope, Instagram, далее говорится в заявлении.

Как писал "Кавказский узел", 7 и 28 октября в Баку состоялись антикоррупционные митинги, которые были организованы Национальным советом демократических сил (НСДС). В каждой из акций приняли участие около 1000 человек. Участники митингов выходили на акции под лозунгами "Нет грабежу!", "Нет грабежу и лжи!", с социально-политическими плакатами и портретами политзаключенных.

Власти преследуют по надуманным обвинениям родственников онлайн-критиков, находящихся за рубежом, отметил Эмин Гусейнов.

В случаях, когда власти не могут повергнуть преследованию онлайн-критиков, проживающих за рубежом, жертвами становятся близкие родственники

«В случаях, когда власти не могут повергнуть преследованию онлайн-критиков, проживающих за рубежом, жертвами становятся близкие родственники. Подобное произошло месяц назад с арестованным по сфабрикованному обвинению в продаже наркотиков Эмином Шагиевым, приходящимся свояком популярному в азербайджанском сегменте YouTube журналисту Туркелю Азертюрку», - сказал он.

Как писал "Кавказский узел", активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Тюркель Азертюрк неоднократно подвергался административным арестам в Азербайджане после участия в протестных акциях оппозиции в 2013-2015 годах. 17 ноября 2017 года суд в Баку постановить арестовать его родственника Эмина Шагиева по обвинению в торговле наркотиками.

ИСБР призывает ввести санкции в отношении противников свободы выражения в Интернете

Существенно расширилась армия наемных троллей, занимающихся распространением дезинформации, фейковых новостей и провластной пропаганды, увеличилось число анонимных и открытых угроз в отношении критиков посредством онлайн-среды, указывает ИСБР.

На фоне нападок властей Азербайджана на свободу выражения в Интернете мировые IT-гиганты, такие как Microsoft, Google и Facebook, вкладывают средства в IT-инфраструктуру республики, размещая на ее территории свои региональные серверы, отмечается в сообщении.

"В силу непрекращающегося подавления онлайн-свободы в Азербайджане ИСБР призывает частных инвесторов пересмотреть свои планы по присутствию в ИКТ-индустрии Азербайджана и в качестве первых шагов призывает свернуть размещение своих серверов на территории страны», - говорится в заявлении ИСБР.

ИСБР также предлагает аналогичный подход и международным финансовым институтам, призывая их не выдавать финансовую поддержку ИКТ-проектам, хоть как-то связанным с правящей элитой Азербайджана.

ИСБР призывает все страны ООН, ОБСЕ и Совета Европы, приверженные защите онлайн-свобод, оказать максимальное давление на власти Азербайджана и потребовать от них прекратить репрессии против альтернативных голосов

«ИСБР призывает все страны ООН, ОБСЕ и Совета Европы, приверженные защите онлайн-свобод, оказать максимальное давление на власти Азербайджана и потребовать от них прекратить репрессии против альтернативных голосов. Одновременно ИСБР призывает ввести ограничительные секторальные санкции в отношении правительственных структур Азербайджана, запрещающие им поставку оборудования и программного обеспечения, позволяющего нарушать и ограничивать права Интернет-пользователей», - сказано в заявлении.

Институт также призывает правительства западных стран, приверженных демократии и защите прав человека, начать применение индивидуальных санкций, предусматривающих запрет въезда на свои территории, а также арест зарубежных активов азербайджанских чиновников, причастных к подавлению свободы выражения в Интернете.

Кроме того, ИСБР призывает власти Азербайджана соблюдать фундаментальные права человека. «ИСБР призывает власти немедленно и безоговорочно освободить из тюрем всех незаконно осуждённых жертв атак на свободу слова: журналистов Азиза Оруджева, Мехмана Гусейнова, Афгана Мухтарлы, Сеймура Хази, Ниджата Алиева, Араза Гулиева, Фикрет Ибишбейли (Фарамазоглу), Джавида Ширалиева, Зию Асадли, Эльчина Исмаиллы и Аршада Ибрагимова, блогеров Рашада Рамазанова и Илькина Рустамзаде, писателя Садая Шекерли, поэта Тофика Гасанова и граффити-активистов Гияса Ибрагимова, Байрама Мамедова, а также ставшего невольным заложником обстоятельств Эмина Сагиева», - отмечено в заявлении.

Кроме того, правозащитная структура также призывает власти пересмотреть "суровые и необоснованные приговоры оппозиционным политикам Фуаду Гахраманлы и Мовсуму Самедову, которые были фактически приговорены к долгим тюремным срокам за их политические призывы, распространённые в Facebook, YouTube, в которых отсутствовал состав каких-либо преступлений, будь то экстремизм или призывы к насилию и массовым беспорядкам".

Агалиев: в Азербайджане отслеживаются соцсети с целью наказания критиков власти

Эксперт в области права медиа Халид Агалиев в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил факты ограничения свободы выражения в Интернете и преследования онлайн-активистов и журналистов.

«Азиз Оруджев пополнил список онлайн-журналистов и активистов, осужденных за свободу выражения в Интернете. Возглавляемое им Интернет-телевидение Kanal-13 обеспечивало политический плюрализм хотя бы в онлайн-пространстве, поскольку телеэфир уже давно стал политически однородным. За свои публикации в Интернете в тюрьмы заключены блогеры и онлайн-активисты Мехман Гусейнов, Рашад Рамазанов, Эльгиз Гахраманов, Илькин Рустамзаде, журналисты Афган Мухтарлы, Ниджат Алиев, Араз Гулиева, Эльчин Исмаиллы», - сказал Агалиев.

Кроме того, по его словам, периодически административным арестам подвергают онлайн-активисты за критически посты и публикации в Facebook.

Регулярные административные аресты критиков власти свидетельствует о наличии специальной системы по отслеживанию социальных сетей в Интернете с целью наказания наиболее активных критиков правительства

"Один из последних случаев – арест блогера Намина Садыглы на 30 суток. Регулярные административные аресты критиков власти свидетельствует о наличии специальной системы по отслеживанию социальных сетей в Интернете с целью наказания наиболее активных критиков правительства», - считает Агалиев.

Активист ПНФА, видеоблогер Намиг Садыглы был задержан 30 ноября и по решению суда арестован на 30 суток. Садыглы был активен в социальных сетях и публиковал видеоролики на острые социальные темы, сообщил ранее "Кавказскому узлу" представитель ПНФА. Сам Садыглы связал свой арест с опубликованным 28 ноября коллажем с президентом Ильхамом Алиевым и героем из фильма "Последний перевал", где кулак Кербалаи обвиняет советскую власть в обмане крестьян и невыполнении обещаний перед ними. "Слова этого персонажа изменены на современный лад, и получается, что объектом обвинений является нынешняя власть Азербайджана", - пояснил ранее адвокат активиста Асабали Мустафаев.

Власти Азербайджана отвергают утверждения об ограничении свободы выражения в Интернете.

«В Азербайджане обеспечиваются все свободы, более 70% населения является пользователями Интернета, государство инвестирует в сферу проведения широкополосного Интернета во все города и поселки, то есть об ограничении нами свободы печати не может быть и речи, у нас нет такого намерения», - приводит Trend слова президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные в октябре 2017 года на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского союза.

«Кавказский узел» также писал, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир 18 декабря призвал власти Азербайджана пересмотреть приговор Азизу Оруджеву, а также прекратить посягательства на свободу и безопасность всех журналистов независимых СМИ. 14 декабря международная организация в защиту журналистов "Репортеры без границ" (РБГ) призвала международное сообщество "потребовать от правительства Азербайджана прекратить преследование немногих оставшихся на свободе независимых журналистов". Азербайджан занимает 162-е место из 180 стран в индексе свободы прессы "Репортеров без границ". По меньшей мере 13 журналистов и два блогера в настоящее время находятся в заключении, указывает РБГ.

Материалы о преследовании активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"