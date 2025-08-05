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Кавказский узел

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15:01, 5 августа 2025

Уроженец Дагестана заподозрен в оправдании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начато расследование уголовного дела в отношении уроженца Кизилюртовского района. По версии следствия, находясь за пределами страны, он разместил в одном из мессенджеров оправдывающую терроризм аудиозапись.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Республике Дагестан по материалам регионального УФСБ России возбудил уголовное дело в отношении жителя Кизилюртовского района. Он  подозревается в публичном оправдании терроризма (часть  2 статьи 205.2 УК РФ ). 

По версии следствия, в июле 2024 года подозреваемый, находясь за пределами Российской Федерации разместил в одном из мессенджеров аудиозапись,  направленную "на формирование идеологии терроризма и оправдывающую террористическую деятельность".

"Кавказский узел" также писал, что до суда дошло дело живущего на Украине дагестанского блогера Арслана Мирзаева. Он обвиняется в распространении фейков и дискредитации вооруженных сил, а также оправдании терроризма. . По словам самого блогера, поводом для возбуждения дела стали публикации с критикой политики российских властей.

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Автор: "Кавказский узел"

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