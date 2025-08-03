Трое туристов стали жертвами происшествия во дворе мечети в Дербенте

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Одна женщина погибла и два человека пострадали при падении ветки дерева во дворе Джума-мечети Дербента.

Сегодня, 3 августа, в районе 13.00 мск на территории Джума-мечети произошел несчастный случай — в результате сильного порыва ветра обрушилась ветка старого платана. Один турист погиб, еще двое получили травмы, сообщил в своем Telegram-канале глава Дербента Ханлар Пашабеков.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей - жительницы Йошкар-Олы Елены Красновой. "Мы уже связались с её супругом, который в ближайшее время прибудет в Дербент. Готовы оказать всевозможную помощь", - сообщил он.

По его словам, двое жителей Москвы госпитализированы в городскую больницу. "Угрозы для жизни нет, они получают необходимую медицинскую помощь", - отметил мэр города.

Он добавил, что деревья Джума-мечети обслуживает махачкалинское лесничество. "Последняя обрезка деревьев была проведена в 2023 году. Будет проведена тщательная проверка всех зелёных насаждений на объектах массового посещения, чтобы исключить повторение подобных трагедий", - сообщил он.

О проверке в связи с гибелью женщины отчитались прокуратура Дагестана и управление Следкома России по Дагестану.

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