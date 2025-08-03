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01:52, 3 августа 2025

Срочник из Ростовской области погиб на учениях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Кронштадте на учениях от удара током погиб срочник из Ростовской области Валерий Пукас. Офицеры, сопровождавшие срочника, заявили, что он погиб из-за нарушения техники безопасности. Родные уверены, что виновны офицеры, и подали на них заявление в военный следственный отдел.

Под Санкт-Петербургом погиб от удара током 21-летний срочник из Ростовской области.

Инцидент произошел в конце июня, однако известно о нем стало лишь 2 августа. По данным телеграм-канала Baza, Валерий Пукас и двое его сослуживцев были вывезены на полевые учения, их сопровождали старший лейтенант и старший сержант.

Родным Валерия сообщили, что он погиб из-за "нарушения техники безопасности". По их словам, молодой человек погиб при установке макетов антенн. Работы велись под проводами, срочники переносили антенну и задели ЛЭП. В этот момент они держались за металлические элементы конструкции. После удара током Валерий прожил еще около 20 минут.

Семья погибшего считает, что в его гибели виноваты старшие по званию. По их данным, со срочниками не провели инструктаж по технике безопасности при работе вблизи линий электропередачи, кроме того, их не обеспечили средствами защиты в виде резиновых перчаток и сапог.

Они обратились к адвокатскому проекту "Травмпункт" и хотят привлечь сопровождающих военных по части 2 статьи 293 (халатность) и части 2 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В телеграм-канале "Травмпункта" сообщаются подробности инцидента. В частности, отмечается, что во время учений рядом не было фельдшера, а скорая помощь ехала слишком долго. "Я требуют привлечь к ответственности тех, кто виноват в его гибели! Виновные должны ответить по всей строгости закона!" - приводятся в публикации адвокатского проекта слова матери Пукаса.

Отмечается, что родители погибшего срочника уже обратились с заявлением в военный следственный отдел.

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Автор: "Кавказский узел"

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