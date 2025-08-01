В Азербайджане ужесточены условия иностранного финансирования НПО

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В Азербайджане утверждены и вступили в силу поправки в законодательство, ужесточающие регулирование в области финансирования неправительственных организаций. Эти требования направлены на финансовое ослабление гражданского общества, считает глава Правового центра "Защитник" Самед Рагимли.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале 2014 года в Азербайджане были приняты поправки, согласно которым незарегистрированные Минюстом НПО фактически потеряли возможность пользоваться грантами. Законодательство обязало НПО каждые 90 дней сообщать в госорганы об изменениях в своих реестровых списках, были введены новые правила проверок деятельности НПО и установлены новые виды нарушений, за которые полагаются крупные штрафы для НПО и их руководителей.

Президент Азербайджана 1 августа утвердил изменения в законе о неправительственных организациях, и таким образом они вступили в силу. Согласно нововведениям, запрещается ведение банковских и иных операций по услугам, оказываемым на основе финансирования из иностранных источников в рамках договоров, не зарегистрированных государственными органами Азербайджана. Оказание услуг по этим договорам и принятие по ним финансирования запрещается и будет предусматривать административную ответственность.

"Ранее в законодательство были внесены изменения об ответственности за получение и освоение грантов из иностранных источников без регистрации этих договоров в госорганах", - пояснил в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" эксперт в области права, руководитель Правового центра "Защитник" Самед Рагимли.

"Эти изменения существенно ограничили возможности для деятельности независимых институтов гражданского общества. Многие НПО вынуждены были приостановить деятельность. Однако отдельные активисты, эксперты могли индивидуально вести какие-то мониторинги, исследования на основе договоров об услугах. Теперь и эта возможность устраняется. Ибо договоры об услугах также будут подлежать государственной регистрации, а при существующей административной системе, любой не угодный власти контракт будет отклонен, - пояснил Рагимли.

По его мнению, введение дополнительных требований к регистрации грантов и контрактов на оказание услуг большинством юристов и руководителей НПО следует рассматривать как "инструмент, направленный на финансовое ослабление гражданского общества".

"Власти прикрывают эти меры соображениями "прозрачности". Однако "транспарентность" используется только как оправдание ужесточения законодательства, настоящая цель — предотвратить финансирование НПО и лишить их возможности независимо действовать. Предыдущий опыт министерства юстиции показывает, что проекты в области прав человека, борьбы с коррупцией, исследований экономики, бюджетных расходов не получают регистрации и фактически оказываются под запретом", — подчеркивает Самед Рагимли.

Он обратил внимание на то, что поправки в законодательство приняты на фоне возобновления Генпрокуратурой уголовного дела против НПО и привлечения к следствию десятков активистов.

В марте-апреле 2025 года десять активистов были привлечены по делу о получении грантов, часть из них взяли под стражу. Арест активистов связан с возобновлением уголовного производства по делу против "ряда местных и иностранных НПО", начатому еще в 2014 году, когда по требованию Генпрокуратуры были арестованы банковские счета шести местных и одной международной некоммерческой организации. По данным активистов, тогда заморожены счета более 20 местных и иностранных НПО.

"Фактически эти меры стали последним гвоздем в гроб независимого гражданского общества Азербайджана", - отметил эксперт.

Он указал, что новая репрессивная волна против НПО совпала с ликвидацией в США USAID (Американского агентства международного развития). "Арестованных и подследственных по новому делу против НПО привлекли именно по подозрению в выполнении контрактов, финансируемых USAID", - сказал Рагимли.

6 февраля правительство Азербайджана прекратило деятельность Американского агентства международного развития на территории страны.

Минюст Азербайджана не публиковал на своем сайте комментариев и разъяснений относительно вступления в силу новых регуляций в области финансирования НПО.