Пользователи Telegram-каналов раскритиковали компенсации в ростовском МВД за отказ от взятки

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Решение управления Ростовского областного МВД о выплате компенсации силовикам суммы взяток, от которых они отказались, фактически узаконила коррупцию, а источник средств для премирования полицейских непонятен, считают пользователи Telegram.

Полицейским в Ростовской области начали компенсировать суммы взяток, от которых они отказались. Практика введена для поощрения антикоррупционной позиции сотрудников, сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.

"За стойкую антикоррупционную позицию сотрудникам полиции возвращаются денежные средства, которые были предложены взяткодателями в период совершения противоправных действий", - привел его слова ТАСС 15 июля. Каждая предлагаемая сумма сотруднику возвращается в том объеме, в котором ее предлагал взяткодатель.

По словам главы областного МВД, в отношении людей, которые предлагали взятки силовиками, возбуждаются уголовные дела. Только за последние два месяца было возбуждено свыше 25 дел по статье 291 УК РФ "Дача взятки", говорится в публикации.

В тот же день на сайте управления МВД России по Ростовской области была опубликована информация, что "за стойкую антикоррупционную позицию денежной премией в размере 30 000 рублей был награжден инспектор ДПС Донского отдельного батальона № 2 лейтенант полиции Турал Сафаров".

Просто решили узаконить взятки под другим названием

Пользователей Telegram-каналов удивило такое решение проблемы со взяточничеством в правоохранительных органах. Так, в канале "Батайск город", на который подписаны 28012 пользователей, запись об этом собрала 48 комментариев.

"Если не сами возьмут, все равно дадут. Вот куда надо идти работать", - написала Оксана.

"Просто толкают на то, чтобы самим провоцировать дачу взятки, потом оформить человека и деньги получить", - считает Natalya.

"Сначала вымогаешь взятку, потом сдаёшь человека, который дал тебе взятку, затем получаешь раскрытое дело и премию", - согласился пользователь К.И.

"Просто решили узаконить взятки под другим названием", - прокомментировал S.

Аналогичное мнение высказали и комментаторы в Telegram-канале "Новости Ростова.161.ru", где эта запись набрала 124 комментария.

"Взятку отбирают, взяткодателя сажают, полицейским премия и внеочередные звания за борьбу с коррупцией. Все счастливы", - прокомментировала Elena.

"А из какого бюджета сея щедрость?" - поинтересовалась KEA.

Любопытно, откуда они брать-то будут эти деньги, которыми компенсируют взятки. Из бюджета что ли?

Депутаты Госдумы сочли инициативу сомнительной

Вопрос источника средств заинтересовал и первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаила Старшинова. "Почему, интересно, только ростовским компенсируют? А как же другие полицейские? <...> А как доказывают, что денежные средства были? Теперь они будут все, кому даже не давали, придумывать, что дают. Тут вопросов больше, чем ответов. Не понимаю, как это законодательно урегулировано. А еще любопытно, откуда они брать-то будут эти деньги, которыми компенсируют взятки. Из бюджета что ли? Или откуда?" - привела его слова 15 июля "Газета.Ру".

По мнению Андрея Альшевских, такая инициатива подрывает доверие общества к правоохранительным органам.

"Неоднозначная инициатива. Вызывает ассоциацию со "сравнительно честными способами отъема денег" из произведений Ильфа и Петрова. Только вдумайтесь. Полицейское начальство будто бы подталкивает подчиненных к вымогательству. Причем нечистому на руку сотруднику выгодно любое развитие событий. "Возьмет на лапу" тайно — уже будет доволен. А если что-то пойдет не так — сдаст взяткодателя и получит компенсацию от государства. Возникает опасение, что полицейские перестанут выполнять свои прямые обязанности, а сосредоточатся на поиске потенциальных "жертв" для провокаций. Если эта новость не является фейком, необходимо прекратить подобную практику, чтобы не подрывать доверие общества к правоохранительным органам", — привела его слова 15 июля "Газета.Ру".

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года Следственный комитет сообщил, что 34 полицейских в Ростове-на-Дону заподозрены в организации и участии в преступном сообществе. По версии следствия, с июля 2015 года в Ростове-на-Дону действовало преступное сообщество, в которое входили должностные лица областного управления МВД и жители области. Полицейские брали "дань" с предпринимателей, работавших на рынке в Ростове-на-Дону, за непривлечение к ответственности. Размер поборов зависел от количества торговых помещений и составлял от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. В результате участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 миллионов рублей, считают следователи. Следователи предъявили 32 ростовским полицейским обвинения по делу о преступном сообществе. У задержанных изъяли более 120 миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

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