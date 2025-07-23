ФСБ отчиталась о задержании на Кубани иностранца по делу о теракте

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Гражданин одной из стран Центральной Азии задержан в Краснодарском крае. ФСБ утверждает, что он готовил поджог общежития нефтеперерабатывающего завода по заданию международной террористической организации.

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали иностранного гражданина, который подозревается в подготовке террористического акта, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, гражданин одной из стран центральноазиатского региона, который устроился работать бетонщиком на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), готовил поджог общежития НПЗ зажигательными смесями по заданию международной террористической организации. В сообщении утверждается, что мужчина, намеревался снять пожар на видео и выложить ролик в сеть, а затем уехать в Афганистан для вступления в ряды международной террористической организации.

Иностранец был задержан по месту жительства в общежитии, при обыске в комнате были обнаружены «коктейли Молотова». Задержанный признал вину и рассказал оперативникам подробности о своих планах. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ) и участии в деятельности террористической организации( часть 2 статьи 205 УК РФ).