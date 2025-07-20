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18:53, 20 июля 2025

Два ребенка пострадали от нападения ротвейлера в Ессентуках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два ребенка госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках. Следком отчитался о проверке.

Двое детей госпитализированы после нападения собаки в Ессентуках Ставропольского края, сообщила пресс-служба Следкома России "В городе Ессентуки два ребенка госпитализированы в результате нападения собаки. При этом отмечается, что у животного может быть хозяин", – проинформировало ведомство в своем Telegram-канале. в СК со ссылкой на социальные медиа.

Несколько дней назад в районе Белый  уголь появился ротвейлер, при этом он то появлялся, то уходил, однако хозяина собаки горожане не видели. «Вечером мой девятилетний сын играл на детской площадке, когда пес зарычал и стал подходить к нему. Потом и вовсе бросился на лицо, но мой ребенок вовремя закрыл его руками. Собака же продолжала кидаться и грызть ему руки. Они сейчас прокусаны насквозь, на пальцах тоже рваные раны», - рассказала она изданию "Блокнот Ставрополь".

Также "Кавказский узел" писал, что в начале марта в Ставрополе было возбуждено уголовное дело после гибели девятилетней девочки от нападения стаи собак. Девочка погибла 23 февраля. Она гуляла недалеко от дома, где местная жительница держала собак, которые находились на свободном выгуле. Девочка умерла от многочисленных укусов. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 1 статьи 209 УК РФ). Хозяйка собак 68-летняя пенсионерка Алла Чернова арестована. Адвокат считает, что обвинение абсурдно, он подал апелляцию на арест.

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Автор: "Кавказский узел"

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