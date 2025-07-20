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13:55, 20 июля 2025

Жители Краснодара выступили против строительства дороги около домов

Кадр видеообращения жителей Краснодара https://t.me/tipichkras/66850

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарцы в видеообращении к губернатору выразили несогласие с планами властей проложить автомобильную дорогу около их домов.

Видеообращение жителей Краснодара к губернатору Вениамину Кондратьеву опубликовано в телеграм-канале "Краснодар | Телетайп" (130,2 тысячи подписчиков). "Краснодарцы не хотят, чтобы у них под окнами строили дорогу", - говорится в аннотации к видео.

Согласно публикации, власти планируют построить автомобильную дорогу, "которая будет идти от ул. Ростовское шоссе, проходить по ул. Курчатова и выходить на ул. 40 лет Победы". "18.07.2025 года было проведено собрание жильцов улицы, сформирована активная группа, подготовлено и отправлено коллективное письмо в администрацию города с целью получения документального обоснования планируемых работ по строительству дороги", - говорится в сообщении.

На кадрах видеоролика видны несколько десятков мужчин и женщин разного возраста. Обращение от имени собравшихся озвучивает один из мужчин.

Выражаем свое несогласие с постройкой здесь проезжей части

"Мы, жильцы улицы Курчатова, многочисленных домов, которые здесь построены, выражаем свое несогласие с постройкой здесь проезжей части и трассы для автомобилей. Так как здесь, где собираются строить проезжую часть, расположены детские площадки, зеленая зона, где отдыхают люди, гаражи для пользования людей, для их автомобилей... Здесь дом от проезжей части располагается крайне близко, и зеленая зона, которая здесь располагается, она служит для того, чтобы отсекать железную дорогу от жилых домов", - говорит он.

В конце ролика собравшиеся хором скандируют: "Мы, жители улицы Курчатова, против строительства дороги возле наших домов!".

Ранее власти Краснодара заключили контракт с коммерческой компанией на подготовку проектной документации для реконструкции путепровода на улице Офицерской - от Ростовского шоссе до шоссе Нефтяников. Стоимость работ - 87,8 миллиона рублей, сообщает сегодня 93.ru.

В планах властей - снести часть путепровода и построить новую конструкцию, расширив проезжую часть с четырех до пяти полос. "Всего на реконструкцию планируют потратить 1 миллиард рублей, срок реализации — до 2027 года включительно", - пишет издание.

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Автор: "Кавказский узел"

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