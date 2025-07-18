Средства для выплаты пенсий похищены на почте в Дагестанских Огнях

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Выплаты пенсионерам из города Дагестанские Огни, которые получают деньги на почте, задержаны из-за хищения начальником отделения 60 млн рублей.

О хищении средств, предназначенных для выплат пенсий, сообщило сегодня отделение Социального фонда в Дагестане.

По информации ведомства, деньги для выплат пенсий в Дагестанских Огнях были перечислены своевременно и в полном объеме. "Однако в связи с противоправными действиями начальника местного почтового отделения, который, по предварительным данным, похитил около 60 миллионов рублей и скрылся, выплаты пенсионерам за июль были задержаны", - цитирует сообщение Соцфонда издание "Черновик".

Расследованиям хищения занимаются силовики, деньги для выплат пенсий уже сегодня будут перечислены на счета управления федеральной почтовой связи, отметили в ведомстве. Там добавили, что выплата пенсий через банки осуществляется в обычном режиме, на счета пенсионеров средства зачисляются по графику.

Блогер из Дагестанских Огней Рамис Агабеков опубликовал на своей странице в Instagram* видео, записанное вместе с начальником Дербентского главпочтампа Муслимом Сердеровым. Последний заверил, что все пенсионеры в Дагогнях получат деньги до вторника, 22 июля.

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