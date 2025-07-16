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20:32, 16 июля 2025

Режим ЧС введен на границе в Северной Осетии из-за ситуации на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военно-Грузинская дорога закрыта для движения транспорта из-за погодных условий, в Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации из-за большого числа транзитного транспорта. В очереди на проезд скопилось более 2700 грузовиков.

Согласно указу главы Северной Осетии Сергея Меняйло, введен режим ЧС в связи с большим скоплением транзитного автомобильного транспорта на территории региона. Ожидание в очереди на проезд составляет более шести часов при установившейся аномально жаркой погоде, сообщил сегодня ТАСС.

Для ожидающих в очереди приказано организовать работу экипажей ГИБДД и бригад скорой медпомощи в местах скопления транзитного автотранспорта на территории республики. Рекомендовано организовать подвоз питьевой воды, товаров первой необходимости и своевременную санитарную очистку мест скопления транзитного автотранспорта.

По данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди зарегистрированы 2765 грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, слабый дождь, температура воздуха составляет +21 градус, скорость западного ветра – 3 метра в секунду. В ночь на 17 июля ожидается умеренный дождь, температура воздуха понизится до +13 градусов, а скорость юго-западного ветра составит 3 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Автор: "Кавказский узел"

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