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22:54, 10 июля 2025

Пять человек стали жертвами инцидента на заводе в Волжском

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один человек погиб, еще четверо получили серьезные ожоги в результате ЧП на металлургическом предприятии в Волжском. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел сегодня во время ремонтных работ в одном из цехов завода. Из-за разгерметизации трубы произошел выброс пара под высоким давлением.

В зоне выброса находились пять сотрудников предприятия, один из них погиб на месте. Остальные четверо были госпитализированы с ожогами, состояние двоих пострадавших врачи оценили как тяжелое, еще двоих - как средней степени тяжести, говорится в сообщении на сайте Следкома Волгоградской области. 

Следователи областного управления СКР возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть человека (часть 2 статьи 143 УК России). Эта статья предусматривает до четырех лет лишения свободы или принудительных работ.

Инцидент произошел в трубопрокатном цехе Волжского трубного завода. Представители предприятия заявили, что ведется расследование, а на работу завода инцидент не повлиял, отмечает "Интерфакс-Юг".

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Автор: "Кавказский узел"

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