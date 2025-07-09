Сочинцы сочли отпиской ответ мэрии о ремонте детских площадок

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Представитель мэрии Сочи в ответе на запрос горожан с требованием отчитаться о благоустройстве детских площадок, признала, что ремонт так и не начат, и отправила их искать информацию в интернете. Власти не ответили ни на один конкретный вопрос, возмутились жители микрорайона Гагаринский.

Как писал "Кавказский узел", ремонт детских площадок по улице Новоселов в Сочи должен был начаться 7 мая, однако к 7 июля работы не начаты. Местные жители потребовали от прокуратуры и следствия проверить обоснованность расходов бюджетных средств и законность срыва сроков ремонта. Ранее жители микрорайона Гагаринский, к которому относятся дома по улице Новоселов, направили в мэрию запрос с требованием отчитаться о расходовании денег на благоустройства детских площадок.

Информационный щит на аварийной детской площадке у домов №№7, 9, 11 и 13 по улице Новоселов появился 21 июня. Согласно "паспорту объекта", начало работ - 7 мая, окончание - 28 июля 2025 года. 11 февраля текущего года власти Сочи объявили о выделении почти 47 миллионов рублей на благоустройство 27 детских площадок в рамках "муниципальных программ и исполнения депутатских наказов". Однако ни список объектов, ни сметы, ни механизм отбора территорий местным жителям предоставлены не были.

Жители улицы Новоселов получили официальный ответ на свой запрос по поводу ремонта детских площадок. Ответ, подписанный заместителем директора департамента городского хозяйства администрации города Ольгой Кузьминой, подтвердил, что работы по контракту не начаты ни на одной из четырёх площадок, несмотря на истекающие сроки и наличие паспорта объекта.

"В ходе мониторинга детских и спортивных площадок выявлено отсутствие начала производства работ на детских площадках по улице Новоселов, №№ 7, 9, 11, 13. Заказчиком неоднократно направлялись письма в ООО "СибТЭК" (компания - подрядчик, - прим. "Кавказского узла") с требованием выполнить работы в сроки, указанные в муниципальном контракте", - говорится в ответе чиновницы (имеется в распоряжении "Кавказского узла") жителям микрорайона Гагаринский.

По словам одной из заявительниц, многодетной мамы Виктории, "таким образом, признаётся не только полное отсутствие работ на четырёх объектах на нашей улице, но и, по-видимому, срыв графика и на остальных 23 площадках из программы". "А их всего 27, как нам публично сообщала мэрия, и сумма контракта составляет 47 миллионов рублей из муниципального бюджета", - подчеркнула она.

Это даже не бюрократия — это цинизм

Жители улицы Новоселов отметили, что на конкретные вопросы - сколько денег выделено на каждую площадку, какие сметы, откуда источники финансирования - ответа в письме Кузьминой нет. Им лишь предлагают искать информацию на сайтах Единой информационной системы в сфере госзакупок и администрации Сочи, где, по утверждению заявителей, необходимых сведений просто нет.

Родители, отправившие запрос, считают, что власти игнорируют жителей, а срыв работ может быть связан с нецелевым использованием бюджетных средств.

"Мы задавали простые вопросы: сколько, куда, когда? В ответ — ссылки на сайты и ни слова по существу. Это даже не бюрократия — это цинизм", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Ирина Мельникова.

"На паспорте объекта чёрным по белому указаны: четыре адреса, срок — до 28 июля. Но нам рассказывают заказчики из мэрии, что, может быть, сделают одну. Это как вообще понимать?" - возмутился Дмитрий Орлов.

"Пока мы получаем отписки, деньги могут просто раствориться. Мы подали заявления в прокуратуру и СКР. Будем добиваться реального ответа, где деньги и где ремонт", - заявил Андрей Смирнов.

Работы не начинались вообще, площадки в плачевном состоянии. Середина лета, а детям по-прежнему негде играть

"По контракту между МКУ "УКР" и ООО "СибТЭК" ремонт должен быть выполнен с 7 мая по 28 июля 2025 года. Однако даже физический осмотр сегодня родителями "объектов", за 19 дней до окончания срока, показал, что работы не начинались вообще - площадки в плачевном состоянии. Середина лета, а детям по-прежнему негде играть. И это все, несмотря на полную осведомленность администрации города, несмотря на установленный паспорт объекта", - сказала Виктория.

Юрист указала на основания для расторжения контракта и жалоб

Формально бездействие подрядчика и отсутствие реакции заказчика — это нарушение условий 44-ФЗ, указала юрист Елена Павлова. "Граждане могут добиваться: признания контракта сорванным; расторжения договора с подрядчиком; возбуждения дела о нецелевом использовании бюджета; привлечения к ответственности должностных лиц — в случае установления халатности", — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист также добавила, что ссылки на сайты без прямых ответов можно обжаловать как уклонение от предоставления информации по закону № 8-ФЗ о праве граждан на доступ к сведениям.

Жители улицы Новоселов так и не получили ответ на главный вопрос: почему муниципальный подрядчик спустя два месяца после заключения контракта не сделал даже первый шаг для расторжения контракта с явно недобросовестным исполнителем? "Пока чиновники пересылают письма подрядчику, лето идёт. А наши дети играют на сломанных качелях среди ржавого металла. Нам нужны не отписки, а детские площадки!" - сказали родители корреспонденту "Кавказского узла".

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