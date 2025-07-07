Четверо жителей Армении обвинены по делу о массовых беспорядках в Сюнике

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Следственный комитет Армении завершил расследование дела о попытке организации массовых беспорядков в Сюникской области во время визита в регион премьер-министра Никола Пашиняна весной 2021 года. Один человек обвинен в попытке организации беспорядков, еще трое - в пособничестве.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2021 года жители Сюникской области, выступающие за отставку премьер-министра Армении, преградили дорогу кортежу Никола Пашиняна, а его самого вынудили покинуть город Агарак. Премьер поручил главам силовых ведомств найти и наказать организаторов протестных акций.

Основным обвиняемым в деле стал руководитель службы безопасности одной из местных компаний. Согласно версии следователей, он использовал свое служебное положение, чтобы организовать группу провокаторов для хулиганских действий при этом согласовал со своим сослуживцем освещение событий в медиа.

Согласно материалам дела, группа людей под руководством обвиняемого публично нарушала общественный порядок и не подчинялась действиям полиции. Они повредили дверь машины службы охраны премьер-министра, порвали одежду начальника и сотрудника Службы госохраны, а также форму полицейского.

Еще около 20 человек, собравшись у трассы Горис–Капан во время проезда кортежа премьера в районе Шурнуха, “выкрикивали оскорбления и бросали яйца в машины”, передает со ссылкой на СК информагентство “Новости-Армения”.

Еще трое обвиняемых по делу обвинены в пособничестве организации массовых беспорядков. Все обвиняемые находятся на свободе - в качестве меры пресечения им назначены залог и подписки о невыезде. Следствие пришло к выводу, что замысел на организацию массовых беспорядков не был доведен до конца ”благодаря действиям полиции и отсутствию широкой поддержки со стороны общества".

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