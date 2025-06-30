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Кавказский узел

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21:31, 30 июня 2025

Житель Ингушетии осужден по делу о финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд назначил десять лет лишения свободы жителю ингушского селения Инарки, признав его виновным в финансировании террористической деятельности. 

Осужденному жителю Ингушетии 35 лет, в прошлом он уже был судим по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Дело рассматриваю Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 

Согласно версии обвинения, в марте 2023 года житель Инарки лично передал деньги человеку, который находится в розыске за преступления террористического характера. Этот человек действует в интересах запрещенной в России террористической организации, говорится в публикации на официальном сайте управления СКР по Ингушетии. 

Следователи не уточнили, какую сумму и на каких условиях обвиняемый передал предполагаемым боевикам. По версии ведомства, эти деньги “позволили разыскиваемым лицам продолжить свою террористическую деятельность” в Ингушетии. 

Обвиняемый, которого Малгобекский горсуд ранее приговорил к трем годам и штрафу в 20 тысяч рублей по делу о взрывчатке, был взят под стражу. Военный суд, определяя наказание, учел предыдущий приговор, назначив мужчине 10 лет лишения свободы с отбыванием первых двух лет в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима. Также в новом приговоре сохранен штраф в 20 тысяч рублей. 

Статья о финансировании террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК России) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы. Согласно картотеке дел Южного окружного военного суда, 25 июня обвинительный приговор по этой статье был вынесен Исламу Загиеву - 35-летнему уроженцу Малгобека, чьи данные внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора и планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что по аналогичному обвинению был арестован 44-летний житель Нальчика. Следствие считает, что он переводил деньги участникам международной террористической организации. 

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Автор: "Кавказский узел"

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