Жители двух сел Грузии эвакуированы из-за оползней

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Сельчане из Гверки и Хемагали Харагаульского муниципалитета эвакуированы ночью из-за оползней. Ущерб причинен жилым домам, сообщили власти.

Часть жителей сел Гверки и Хемагали Харагаульского муниципалитета была эвакуирована из-за развития оползневых процессов, сообщило агентство "Новости Грузия" со ссылкой на пресс-службы администрации Имеретии.

«В целях обеспечения безопасности минувшей ночью была проведена эвакуация граждан, находящихся в зоне риска оползней, на безопасные территории», – сообщили администрации.

Стихийное явление нанесло ущерб жилым домам, сельскохозяйственным угодьям и автомобильным дорогам. На приведенных фото видны глубокие разломы в земле.

С утра на месте работают геологи, которые должны установить причины оползневых процессов и подготовить прогноз возможных рисков, говорится в публикации.

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