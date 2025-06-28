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18:55, 28 июня 2025

Жители двух сел Грузии эвакуированы из-за оползней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сельчане из Гверки и Хемагали Харагаульского муниципалитета эвакуированы ночью из-за оползней. Ущерб причинен жилым домам, сообщили власти.

Часть жителей сел Гверки и Хемагали Харагаульского муниципалитета была эвакуирована из-за развития оползневых процессов, сообщило агентство "Новости Грузия" со ссылкой на  пресс-службы администрации Имеретии.

«В целях обеспечения безопасности минувшей ночью была проведена эвакуация граждан, находящихся в зоне риска оползней, на безопасные территории», – сообщили  администрации.

Стихийное явление нанесло  ущерб жилым домам, сельскохозяйственным угодьям и автомобильным дорогам. На приведенных фото видны глубокие разломы в земле.

С утра на месте работают геологи, которые должны установить причины оползневых процессов и подготовить прогноз возможных рисков, говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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