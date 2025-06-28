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00:50, 28 июня 2025

Граждане Украины осуждены в Ростове-на-Дону за подготовку теракта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал двух граждан Украины Александра Газду и Андрея Матиенко виновными в подготовке теракта.

По данным следствия, Газда и Матиенко в мае 2022 года вступили в террористическое сообщество.

Один из них прошел курсы обучения взрывному делу, после чего оба получили задание ликвидировать в Херсоне гражданина, который оказывал поддержку представителям российских властей, пишет 27 июня "Коммерсант".

Фигуранты дела выследили автомобиль жертвы и пытались заложить под него самодельное взрывное устройство, однако реализовать свои планы им не удалось, так как они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В итоге суд признал Газду и Матиенко в зависимости от роли и степени участия виновными по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 361 УК РФ (приготовление к совершению акта международного терроризма), статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществлению террористической деятельности) и части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Газда приговорен к 20 годам лишения свободы, Матиенко - к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 июня Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Запорожья Владимира Боднаря, признав виновным в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

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Автор: "Кавказский узел"

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