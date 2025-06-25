Коллеги связали нападение на Станислава Горяинова его с общественной деятельностью

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Деятельность организации «Ростов без наркотиков» была важна и значима для города, но многим не нравилась, с чем может быть связано нападение на ее основателя Станислава Горяинова, умершего при странных обстоятельствах после после избиения.

Об общественной деятельности Горяинова и возможных мотивах нападения на него «Кавказскому узлу» рассказали его коллеги и знакомые: специалист по профилактике употребления психоактивных веществ Василий Никитченко, исследователь тюремной субкультуры, кандидат юридических наук Юрий Блохин, политолог Дмитрий Абросимов и ростовский правозащитник, пожелавший остаться неназванным.

Информация о смерти Станислава Горяинова распространилась 23 июня. По словам матери, Горяинов поздно вечером 21 июня ушел на срочную встречу, так как его “кто-то вызвал”. Он вернулся через некоторое время избитым: лицо и руки были в крови, а язык раздулся, из-за чего мужчина не мог разговаривать, хотя при этом он “сам разделся” и лег в постель. От госпитализации Горяинов отказался, а вскоре умер, так и не рассказав родственникам, что произошло. По словам матери, активист жестами пояснил ей, что его избили, пишет 161.RU. Уголовное дело в связи со смертью Станислава Горяинова возбуждено по статье о тяжких телесных повреждениях, повлекших смерть (часть 4 статьи 111 УК России), сообщило издание 1rnd со ссылкой на источник в силовых структурах. 24 июня следователи сообщили, что при первичном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, причину смерти должна определить экспертиза в морге.

Василий Никитченко, который сотрудничал с Станиславом Горяиновым, полагает, что нападение могло быть связано с его общественной деятельностью. «Многим не нравилась его общественная деятельность, его борьба против распространения наркотиков. Мне кажется, что нападение именно с этим и было связано. Если в городе и окрестностях где-то были закрашены объявления, то все знали, что это организация Горяинова. Кроме того, он сотрудничал со многими реабилитационным центрами, которые всегда делали скидки, часто бесплатно лечили людей», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, общественная организация насчитывала более 200 волонтеров по всей области. «Постоянных сотрудников было мало, но волонтеров очень много по всей области. Все они активно помогали, участвовали в мероприятиях, организованных Горяиновым. Все знали, что он всегда поможет, не оставит без внимания. Он помог безмерному количеству наркозависимых, их не сосчитать», - отметил Никитченко.

Станислав Горяинов - уроженец Ставропольского края, в течение последних почти 20 лет он жил и работал в Ростове-на-Дону. Общественную организацию «Ростов без наркотиков» он основал в 2007 году. Горяинов с коллективом единомышленников помогал наркозависимым вернуться к здоровой жизни, за годы работы его команда помогла тысячам людей. Также он боролся с распространением наркотиков, в частности с рекламой запрещенных веществ на улице, отмечает donnews.ru.

Станислав Горяинов был значимым общественным деятелем в Ростовской области, подтвердил доцент Юрий Блохин. «Очень приятный, добрый и отзывчивый человек, хотя и не общительный, но если возникали вопросы, всегда был готов помочь. Например, когда возникала необходимость посетить колонию, а нам напарник нужен был, то он всегда отзывался, всегда. Он горел душой своей работой и он постоянно приглашал нас на общение с подопечными в реабилитационных центрах. Я был в нескольких реабилитационных центрах, мы тоже старались помочь ему в его деятельности. Его деятельность была значима, и это видно по городу, по тем зачеркнутым объявлениям о продаже наркотиков, которые можно встретить везде», - сказал он «Кавказскому узлу».

По словам Блохина, каждый наркозависимый человек знал, что может прийти к Горяинову и он не откажет в помощи. «Очень многие люди избавились от этой зависимости благодаря его помощи. Все знали, что если есть подобная проблема, то можно пойти к нему, спросить совета, попросить помочь. В своем деле он был как настоящий профессионал, умел найти общий язык со всеми. Ходил на разные предприятия, просил денег на реабилитацию своих подопечных. Он занимался полезной общественной деятельностью. У него остались жена и дочка», - подчеркнул он.

При этом Блохин не торопится делать выводы о причинах нападения на Горяинова. «Причин может быть много, я не хочу торопится в своих выводах. Я бы предпочел дождаться окончания расследования и узнать точную причину нападения на него», - указал он.

Дмитрий Абросимов согласен, что Горяинова и его деятельность хорошо знали в Ростовской области. «Да, его знали, к нему обращались. Он занимался важной общественной работой, помогал наркозависимым, боролся против распространения наркотиков. Он был хорошим психологом. Я его знал со времен студенчества, мы вместе учились в университете, потом он получил второе образование, тоже был политологом. Использовал все свои знания в своей общественной деятельности. Если в Ростове-на-Дону говорили про борьбу против наркотиков, то первым делом вспоминали о нем», - сказал он «Кавказскому узлу».

Абросимов полагает, что нападение связано с его деятельностью. «Обстоятельства, конечно, странные. Осталось много вопросов, почему он отказался от госпитализации, например, - может быть подумал, что полученные травмы не опасны, кто знает. Но я думаю, что нападение было из-за его деятельности. Многим же не нравилось то, что он делает. У него также были реабилитационные центры, свои, он их как бизнес это развивал, это тоже может быть причиной. Подождем расследования», - отметил он.

Ростовский правозащитник, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что в последнее время у Горяинова были проблемы, источник которых активист не раскрывал. «Внешне он выглядел плохо. Он всегда был таким слегка полненьким, а в последнее время сильно похудел. Обсуждали, что у него есть какие-то проблемы, но с чем они связаны, я не знаю. Не могу сказать, что с общественной деятельностью, информацией точно не владею, но проблемы однозначно были», - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, Горяинов многим помогал, но не всегда делал это бесплатно. «У него были свои центры реабилитации, куда отправляли наркозависимых. Он многим помогал бесплатно, но не всем. Были клиенты, которые хотели избавиться от зависимости и платили за помощь, то есть это было в том числе и бизнесом для него. Он был хорошим человеком, плохого не могу сказать», - отметил правозащитник.

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