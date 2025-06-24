Сочинская активистка Калиновская обвинена в нападении на правоохранителя

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Активистка Наталья Калиновская, ранее возглавлявшая ТОС "Псоу", пожаловалась, что ее и сына избили силовики после купания ночью на пляже в Сириусе. Один из правоохранителей подал на нее заявление с обвинением в применении насилия.

Как писал "Кавказский узел", Наталья Калиновская боролась с нарушениями при строительстве олимпийских объектов в Сочи, выступала против строительства грузового порта в Имеретинской низменности.

В Адлере идет суд над активисткой, которая ранее возглавляла территориальное общественное самоуправление (ТОС) "Псоу" Натальей Калиновской. Она обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По словам ее адвоката Игоря Курочкина, данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следующее заседание назначено на 9 июля.

Наталья Калиновская заявила 23 июня корреспонденту "Кавказского узла", что уголовное дело было возбуждено после её жалобы на действия правоохранителей, избивших её и сына после ночного купания на пляже в поселке Сириус.

По словам Калиновской, 2 сентября 2024 года она вместе с сыном отправилась купаться на пляж, расположенный рядом с одним из отелей Сириуса, это произошло после официального закрытия пляжа, около 22:00. Несмотря на формальную принадлежность территории гостинице, местные жители считают этот участок береговой линии общественным и продолжают им пользоваться.

После купания женщина присела на качели, чтобы стряхнуть песок с ног, где к ней подошли охранники, потребовав деньги за «пользование качелями». Получив отказ, они вызвали правоохранителей. Через несколько минут, как утверждает Калиновская, на место прибыли пятеро силовиков, которые предъявили претензии о нарушении режима посещения пляжа.

Сын активистки потребовал предъявить удостоверения, после чего, по её словам, его жестко скрутили, повалили лицом вниз и начали избивать. Калиновская попыталась защитить сына и, по версии следствия, нанесла одному из силовиков «не менее двух ударов рукой в голову». Это и стало основанием для возбуждения дела по части 1 статьи 318 УК РФ.

Сын кричал им, чтобы они прекратили, так как он им не сопротивляется

Сама Калиновская отрицает применением насилия и говорит, что оттаскивала самого агрессивного от сына, чтобы тот его не покалечил. «Мой сын недавно победил онкологию и то, что происходило на моих глазах, было страшно. Сын кричал им, чтобы они прекратили, так как он им не сопротивляется», - поделилась она воспоминаниями.

«Меня увезли в отделение в одном купальнике. Двое суток мы с сыном провели в изоляторе без еды, воды и доступа к туалету. Я диабетик, и для меня это было смертельно опасно без таблеток и еды. Это были пытки», - рассказала также Калиновская.

Она утверждает, что с нее требовали деньги за освобождение без суда, поясняя, что якобы это штраф, и, в конечном счёте сын перевел средства на указанный счёт за себя и за нее, после чего спустя двое суток их отпустили.

После происшествия Калиновская направила жалобу председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Однако ответа, по её словам, так и не получила.

Вместо этого 28 октября 2024 года, спустя почти два месяца после инцидента, СКР в Сириусе возбудил уголовное дело уже против неё по заявлению правоохранителя, который якобы получил удары в голову от Калиновской, когда задерживал ее сына и пресекал «хулиганские действия» Калиновских. При этом медицинских документов о травмах в материалах дела нет, а охранники отеля, по словам Калиновской, «просто исчезли» из материалов суда и следствия. «Следствие разобралось за месяц, что виновата я. А обычные дела годами лежат без движения. Это избирательное правосудие», - считает Калиновская.

Случай с Калиновской - не единственный. Активистки Светлана Берестнева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она сама столкнулась с агрессией со стороны охраны на пляже в Имеретинке.

На пляжах не только Сириуса, но всего побережья Сочи доступ к морю нарушен

Эколог Алла Юсупова также заявила, что избегает посещать пляжи из-за конфликтов и фактической оккупации прибрежных территорий коммерсантами. «На пляжах не только Сириуса, но всего побережья Сочи доступ к морю нарушен. Людям запрещают проход, требуют деньги. Это противозаконно», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (статьи 6 и 27), береговая полоса водных объектов общего пользования, включая моря, должна быть общедоступной. Запреты на проход, требование оплаты или блокировка территории частными охранными структурами являются нарушением законодательства.

«Ситуация с Калиновской может стать прецедентом, касающимся прав местных жителей на свободный доступ к морю, незаконной коммерциализации прибрежной зоны и ответственности правоохранительных органов за превышение полномочий», - добавила Юсупова.

В деле Калиновской отсутствуют объективные доказательства вины, заявил корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Игорь Курочкин. По его словам, в материалах следствия имеются противоречия, кроме того, нарушены процедуры задержания и содержания в отделении.

О вероятном нарушении законодательства также сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Роман Клыков, не связанный с данным делом. «Если человека задерживают без решения суда и держат двое суток без еды, воды, доступа к адвокату и в антисанитарных условиях - это грубое нарушение статей 22 и 23 Конституции РФ, а также статьи 5 Европейской конвенции по правам человека <...> Кроме того, право на доступ к водным объектам закреплено в федеральных законах, любые ограничения должны быть узаконены. Самовольное ограничение доступа частной охраной - нарушение. Наконец, возбуждение уголовного дела спустя два месяца после подачи жалобы на действия <правоохранителей> вызывает сомнение в объективности и может свидетельствовать о преследовании в ответ на жалобу», - пояснил он.

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