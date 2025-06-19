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05:53, 19 июня 2025

Жители села Гамиях требуют бесперебойного водоснабжения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проблема водоснабжения в селе Гамиях ежегодно обостряется летом, когда возрастает потребление воды на турбазах, но власти не обеспечивают долгосрочного решения, заявили местные жители. 

Видео с собрания в селе Гамиях 12 июня поступило в редакцию через бота обратной связи "Кавказского узла" в Telegram. На видео несколько десятков местных жительниц села возмущаются, что с начала июня в их дома перестала поступать вода, а власти не реагируют на жалобы. По словам участниц схода, ранее вода подавалась с ограничениями - отключения обычно происходили вечером, но ночью водоснабжение возобновлялось, теперь же "воды нет ни днем, ни ночью". Некоторые из жительниц села связали проблему с началом туристического сезона: по их данным, вода бесперебойно подается в прибрежную зону отдыха, но не в Гамиях.

“С насосом идет маленькая струйка, под утро вода только приходит - но она же приходит под утро, значит она есть! Говорят, “не рассчитана на полив”, но у нас тут гектаров земли нет, чтобы поливать. Хотя бы для стирки же должна быть вода!”, - заявила одна из участниц собрания. “Мы должны и за воду заплатить, и потом еще пойти в магазин потом, чтобы воду покупать. За что платить тогда, если у нас воды нет”, - возмутилась другая жительница села.

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Проблема водоснабжения жителей села Гамиях в Новолакском районе Дагестана, носит сезонный характер, рассказал корреспонденту “Кавказского узла”. “Это повторяется каждый год: летом из-за зон отдыха давление в трубах падает и вода просто не доходит до нас. В результате люди вынуждены ждать до двух часов ночи, пока на турбазах все лягут спать и в трубах не восстановится нормальное давление. За два-три часа набирают бутылки и ведра”, - отметил он. 

По словам сельчанина, после коллективного обращения власти нормализовали ситуацию с водой, однако местные жители ожидают в скором времени возобновления перебоев.  «Когда мы обращались поодиночке – на нас не реагировали, а среагировали  когда обратились все. Но непонятно, насколько долго это продержится», - подчеркнул он.

Еще один житель Гамияха связывает регулярные проблемы водоснабжения с ветхостью водопровода «Водопровод был построен в 1976 году. Многие трубы проржавели, насосы старые. Чтобы решить проблему надо менять систему, ставить новые насосы, или перебои с водой будут продолжаться», - заявил он корреспонденту «Кавказского узла». 

Согласно федеральному закону «О водоснабжении и водоотведении», оператор водоснабжения может прервать его в случае аварии, существенного ухудшения качества воды необходимости увеличения подачи воды к местам возникновения пожаров или при сбросе в централизованную систему водоотведения веществ, материалов, отходов и (или) сточных вод. При этом органы власти обязаны в течение  суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды. «Если администрация не выполняет свои обязанности в части организации подвоза воды, граждане имеют право обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру и требовать устранения нарушений, причем в Роспотребнадзор можно обратится и онлайн», - заявил юрист, пожелавший остаться анонимным, корреспонденту «Кавказского узла». 

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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