Групповой случай заражения бруцеллезом выявлен в Дагестане

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Семья из восьми человек заболела бруцеллезом в селе Ичин Сулейман-Стальского района. Причиной заражения стала местная молочная продукция.

По данным Роспотребнадзора по Дагестану, выявлен групповой случай заболевания: заразились двое детей и шестеро взрослых.

"Это члены одной семьи, которые заразились в результате употребления молочной продукции, - сообщила пресс-служба ведомства. - Результаты эпидемиологического расследования выявили, что в селе имелось хроническое неблагополучие по бруцеллезу среди домашнего скота".

В населенном пункте специалистами было выявлено и отправлено на убой 20 голов инфицированного скота. В очаге заражения проведена заключительная дезинфекция, говорится в телеграм-канале местного Роспотребнадзора.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2021 году карантин по бруцеллезу вводился в Ростовской области.

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