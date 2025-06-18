11 человек были эвакуированы в Махачкале при пожаре на хлебозаводе

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В Махачкале ночью загорелось двухэтажное помещение на территории местного хлебозавода. Из горящего здания были эвакуированы 11 человек.

Информация о возгорании на хлебозаводе в дагестанской столице появилась ближе к полуночи вечером 17 июня.

К моменту прибытия сотрудником МЧС, огнем было охвачено двухэтажное производственное здание на площади в 600 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из здания 11 человек, при этом информации о пострадавших не поступало.

Пожар удалось полностью ликвидировать, сообщает в 00.32 мск МЧС Дагестана в своем телеграм-канале. К тушению были привлечены около 30 специалистов и восемь единиц техники. Причина возгорания пока не называется.

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