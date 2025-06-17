Жители Белиджи добились возврата территории парка поселку

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Вмешательство Бастрыкина позволило отменить незаконную передачу в частную собственность территории парка культуры и отдыха в поселке Белиджи Дербентского района. Местные жители просят возродить на этом месте парк.

Территория парка культуры и отдыха в Белиджи в 2008 году была передана в бессрочное пользование, но затем стала частной собственностью. По словам местных жителей, с тех пор в поселке нет ни одного парка или сквера.

Территория, о которой идет речь, сейчас представляет собой “мертвое поле”. После того, как администрация района вынесла постановление о землеобразовании, жители поселка собрались на расчистку участка, где, как они настаивают, должен быть организован новый парк, сообщило сегодня дагестанское отделение “Народного фронта” в своем Telegram-канале.

Жалобы в связи с захватом земли парка жители Белиджи направляли на “прямую линию” с Путиным в течение многих лет. Факт незаконного присвоения территории родственником бывшего чиновника администрации был выявлен комиссией еще в 2015 году, однако до недавнего времени земля парка оставалась в частной собственности. Только в августе 2024 года глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку, по итогам которой были возбуждены уголовные дела и было принято решение о возврате парка в собственность муниципалитета.

“Как только администрация района оформит кадастровый номер, территория вернется в муниципальную собственность, и начнется ее благоустройство”, - говорится в публикации объединения. Как пояснил замглавы администрации поселка Магомед Раджабов, власти района уже провели все процедуры, необходимые для этого, но ожидает внесения изменений в кадастровую карту.

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