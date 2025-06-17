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08:11, 17 июня 2025

Прокуратура потребовала остановить работу колледжа в Магасе 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура в Ингушетии требует приостановить деятельность частного образовательного учреждения в Магасе из-за множественных нарушений. 

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, во время проведения проверки в частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж архитектуры, градостроительства, дизайна и искусств» установлено, что учреждение осуществляет деятельность с различными нарушениями.

Проблемы были выявлены в сфере пожарной безопасности, лицензирования и других. "Реализуя образовательную программу среднего профессионального образования, учреждение осуществляет деятельность с нарушениями законодательства об образовании, о лицензировании образовательной деятельности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и трудового законодательства, а также законодательства о противопожарной безопасности", - говорится на сайте ингушской прокуратуры.

В отношении директора образовательной организации возбуждено сразу восемь дел об административных правонарушениях. Он оштрафован на общую сумму 60 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура Магаса через суд потребовала приостановить деятельность частного колледжа, пишет газета «Ингушетия» со ссылкой на пресс-службу ведомства республики.

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Автор: "Кавказский узел"

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