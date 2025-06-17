Более 40 граждан Азербайджана эвакуированы из Ирана

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Власти Азербайджана эвакуировали из Ирана 41 гражданина страны. Среди эвакуированных были члены семей сотрудников посольства в Иране, при этом дипмиссия продолжает работу.

Как писал "Кавказский узел", по просьбе ряда государств Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара". К 16 июня дипломаты сообщили об эвакуации 313 россиян из Ирана через Азербайджан.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 13 июня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по целям в Израиле.

В связи с обострением ирано-израильского конфликта власти Азербайджана обеспечили переход через ирано-азербайджанскую границу для 41 гражданина страны, сообщил представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде 16 июня.

По словам Гаджизаде, среди эвакуированных были члены семей сотрудников посольства Азербайджана в Иране, при этом обе дипмиссии - посольство Азербайджана и генеральное консульство в городе Тебриз, - продолжают работу, передает “Азертадж”.

Представитель МИД отметил, что дипломаты в Иране, как и сотрудники азербайджанского посольства в Израиле, рассматривают обращения граждан Азербайджана на “горячие линии” и принимают необходимые меры в связи с ними.

На официальной странице МИД Азербайджана с 13 июня опубликованы экстренные контакты дипломатических учреждений в Иране и в Израиле. Ведомство рекомендовало гражданам Азербайджана по возможности воздержаться от поездок в Иран и в Израиль. Азербайджанцам, которые уже находятся в Иране, министерство посоветовало “не посещать районы вблизи военных и ядерных объектов”.

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