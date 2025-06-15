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17:49, 15 июня 2025

Жители Волгограда потребовали прекратить застройку берега Волги

Участники митинга против застройки берега Волги. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" участниками акции.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Строительство высотного ЖК на берегу Волги угрожает безопасности расположенных поблизости домов и нарушает экологические нормы, заявили волгоградцы на митинге против застройки. Она обратились к Путину и Бастрыкину, потребовав привлечь одобривших застройку чиновников к ответственности.

Как писал "Кавказский узел",  в мае 2024 года суд в Волгограде отказался разрешить активистке Наталье Кузьминой акцию протеста против строительства многоэтажных домов в водоохранной зоне на берегу Волги. Речь шла о береговой линии Ворошиловского района, где власти ранее обещали создать набережную и парковую зону. Ранее активисты просили мэрию согласовать митинг в Жилгородке, но власти отказали им, заявив, что в этом месте в течение месяца будет проходить усиленная уборка территории. Активное противостояние общественности планам застройщика началось в 2024 году. За первые пять месяцев 2024 года инициативная группа трижды ездила в Москву - активисты передавали коллективные обращения (более 600 подписей) в администрацию президента и в Следственный комитет РФ. Но, по словам активистов, они получали на свои жалобы отписки из следственных и надзорных органов.

В парке "Русь" Дзержинского района Волгограда сегодня прошел трехчасовой митинг против строительства многоэтажных домов в водоохранной зоне на берегу Волги. Собралось не менее 30 активистов. В руках они держали плакаты: "Набережная должна быть набережной! Нас лишают благоприятной среды для жизни", "Мы против строительства жилых домов в водоохранной зоне на набережной Волгограда", "Бочаров, где обещанное продолжение исторической центральной набережной в Ворошиловском?", "На месте героического сражения воинов 92-й отдельной стрелковой бригады 62-й армии строят ЖК "Берег Волги", "19 высоток вдоль берега — это не про оздоровление Волги", "Александр Иванович Бастрыкин, они опять отменили возбуждение уголовного дела". По периметру парка дежурили полицейские. Недалеко от места протеста был припаркован автомобиль ППС. Участники акции записали коллективное обращение к президенту России и главе Следственного комитета России.

 Рекреационная зона берега Волги закатывается в бетон вместо ее обустройства для отдыха

"Волгоградцы собрались здесь, выражая свое неудовлетворение работой местных чиновников по обустройству берега Волги. Мы выражаем несогласие и свое мнение тем, что рекреационная зона берега Волги закатывается в бетон вместо ее обустройства для отдыха. Мы хотим, чтобы власти Волгограда внимательно относились к водоохранной зоне Волги и чтобы три ранее отмененных возбужденных уголовных дела в отношении чиновников переросли в настоящее уголовное дело с проведенной настоящей экологической экспертизой всего этого проекта строительства ЖК "Берег Волги" и студенческого кампуса", - сказал член инициативной группы, правозащитник Иван Иванов

Участники акции в парке "Русь". Фото предоставлено "Кавказскому узлу" участниками акции.В своем обращении активисты попросили Бастрыкина "забрать дело по незаконному строительству на набережной Ворошиловского района ЖК "Берег Волги" в главный следственный аппарат в Москву". Так как, по словам второго оратора Натальи Кузьминой, все их обращения в Генеральную прокуратуру "спускают в Волгоградскую область".

"Просим защитить права граждан, нарушенные 30 лет тому назад... (когда) федеральная земля порта была продана в частные руки", - сказала Кузьмина.

"Откройте хоть один пляж в Волгограде. Пора заняться мирными проблемами, а не другими делами", - сказал третий оратор (не представился).

Мы хотим удобные и безопасные пляжи, зеленые зоны, парки на берегу Волги. Мы не хотим элитные жилые комплексы в водоохранной зоне Волги

"Мы проводим митинг в защиту берега Волги в Волгограде. Акция согласована с властями. Мы хотим удобные и безопасные пляжи, зеленые зоны, парки на берегу Волги. Мы не хотим элитные жилые комплексы в водоохранной зоне Волги. Рыбаков и отдыхающих штрафуют на 5 тысяч рублей за остановку машин ближе 150 метров от реки. А здесь целый жилой комплекс (появится), оказывается, безвреднее машин. Нонсенс", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Иван Иванов.

"Схема здесь одна - чиновники хотят берег Волги превратить в бетон и жилые элитные комплексы", - заметил Иванов.

Участник акции Алексей Борисов, проживающий в Ворошиловском районе недалеко от берега Волги, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что во время активной фазы застройки набережной жители микрорайона стали замечать скопление грунтовых вод и просадку фундаментов. Он сообщил, что, например, в многоквартирном доме №20 на улице Пугачева постоянно работает насос, откачивающий воду из подвала, а на стенах здания появились трещины от просадки грунта. Те же проблемы в доме №17.

 "Что мы здесь видим? Застройщики нарушают Водный кодекс РФ и строительные нормы. Мы не видим, что там они как-то собирают дренажные воды. Все это стекает в Волгу", - сказал Борисов. 

Другой участник акции на правах анонимности напомнил журналисту о том, что так и не была найдена висевшая ранее на стене административного здания грузового порта мемориальная табличка о гибели в этом месте защитников Сталинграда - воинов 92-й бригады 62-й армии. "Судьба ее неизвестна. И власти нам по этому вопросу никаких сведений не предоставляют. Она, между прочим, имела охранное значение. Ходят слухи, что табличку повесили на элеваторе. Но при чем тут элеватор, если герои здесь погибли", - возмутился активист.

Рендер ЖК "Берег Волги" с сайта жилого комплекса, https://beregvolgi.ru/.

Инженер Аркадий Кухарев, проживающий с супругой на улице Пугачевской в Ворошиловском районе, сообщил корреспонденту, что исследовал проект застройки набережной Ворошиловского района (улица Степана Разина, 25, участок площадью 158 тысяч квадратных метров). Он отметил, что проект строительства жилого комплекса "Берег Волги" был одобрен мэрией 6 сентября 2023 года. Специализированным застройщиком стало АО "Берег Волги". ЖК будет насчитывать 14 (по другим сведениям 19) многоэтажных многоквартирных домов. Сдача комплекса запланирована на конец 2025 года. Застраиваться, по его данным, будет береговая линия у Волги от улицы Калинина до улицы Иркутской на месте заброшенного грузового порта.

"Застройщик называет свой ЖК курортной зоной. Зона будет закрытой, недоступной для других горожан. Все это громадье строится на опасном сыпучем береговом склоне. Оползни у нас уже случались", - заявил "Кавказскому узлу" инженер Кухарев.

В случае со строительством ЖК "Берег Волги" могут быть нарушены права граждан на благоприятную и безопасную среду обитания, которые закреплены как Конституцией страны, так и федеральными законами "Об охране окружающей среды" и "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", полагает юрист Сергей Иващенко. Он напомнил, что изменения, внесенные в Водный кодекс РФ, "существенно сократили водоохранную зону в крупных городах страны, и теперь застройщики имеют право возводить жилые комплексы чуть ли не у кромки берега".

 "Экспертиза, повторюсь, очень сомнительна. Как можно было допустить строительство высоток на опасном в оползневом отношении участке города? Дома в непосредственной близости от стройки уже сейчас испытывают проблемы с грунтовыми водами", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Иващенко сказал, что  пункт 4 статьи 65 "Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы" Водного кодекса РФ предполагает для такой реки, как Волга ширину водоохранной зоны в 200 метров.

"В случае наличия централизованной ливневой системы водоотведения и набережной (пункт 14 статьи 65  Водного кодекса ) ширина ее (водоохранной зоны) может быть существенно меньше. Но дома там стоят почти впритык к берегу Волги. И непонятно, построена ли система ливневого отведения. Все эти факторы указывают на возможные нарушение требований экологического законодательства и прав граждан на безопасную среду обитания", - сказал Сергей Иващенко.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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