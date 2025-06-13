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20:51, 13 июня 2025

Памятник волонтерам по частной инициативе установлен в Ростове-на-Дону

Памятник волонтерам в Ростове-на-Дону. Скриншот фото из Telegram-канала администрации города от 12.06.25, https://t.me/Rostov_Gorod_Admin/12024

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Ростова-на-Дону отчитались об открытии памятника волонтерам СВО, он установлен за частные средства. У ног бронзовой девушки, которая держит сердце в руках, стоит коробка с гуманитарной помощью. Волонтеров на открытие не позвали, заявили комментаторы в Telegram.

Администрация Ростова-на-Дону отчиталась об открытии памятника волонтерам СВО. "Памятник волонтерам специальной военной операции увековечит подвиг тех, кто встал в строй по зову сердца, кто ежедневно помогает бойцам и их семьям. За инициативу создания выражаю благодарность депутату Вячеславу Александровичу Лобыреву и руководителю фонда «Мы вместе» Якову Карповичу Тышлангову", - написал в своем Telegram-канале глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

"Бронзовая девушка, как и вы, протягивает в руках свое сердце, которое самоотверженно согревает всех, кому так не хватает тепла", - отметил он обращаясь к волонтерами.

Как следует из фотографии, опубликованной в Telegram-канале администрации города, девушка-волонтер протягивает бронзовое сердце, у ее ног — коробка с гуманитарной помощью: берцы, туристический коврик, бутылка с водой и окопная свеча. Надпись на памятнике гласит: «Волонтеру СВО от благодарной России».

Девушка протягивает сердце в сторону расположенного неподалеку военного госпиталя, сообщил "Блокнот Ростов". "Монумент был установлен за счёт внебюджетных средств. Инициативу поддержал комитет по молодёжной политике Ростовской области", - говорится в публикации.

"Идею предложил полковник авиации Алексей Головин, который через главного редактора проправительственной газеты «Молот» Каролину Стрельцову передал ее городской администрации. Проект поддержал предприниматель из Кировского района, вложивший около 2 миллионов рублей из своих средств. Композицию памятника разработала группа активистов", - пишет сегодня Telegram-канал "Говорит НеМосква"*.

В Telegram-канале "Тютина", на который подписаны 20998 человек, запись об установке памятника набрала 30 комментариев. "А что там за еда на ящике и берцы? Попахивает дискредитацией армии. Наш президент в открытую же говорил, что армия всем обеспечена. Памятник противоречит словам Главнокомандующего", - указал пользователь First Name.

В Telegram-канале "Блокнот Ростов", на который подписаны 37378 человек, открытие памятника прокомментировали 10 пользователей.

"Да, только волонтеров не соизволили пригласить на открытие. Все как всегда, только цирк", - прокомментировала Алис.

"Мы в госпитале с девчонками хотели пойти, но было сказано, что будут приглашены высокопоставленные лица, и нам, с начала сво работающим для бойцов места не нашлось", - добавила Елена.

Как писал "Кавказский узел", памятник участникам военной операции на Украине, установленный в Моздоке, убрали по поручению главы республики. Скульптура была подарена Моздоку представителем одного из ведомств. Но его проект и установка не были согласованы ни с администрацией Моздока, ни с представителями республиканской власти, сообщило правительство Северной Осетии.  Исполнение памятника продемонстрировало неуважение к убитым, заявил тогда глава республики Сергей Меняйло.

Новый памятник воинам СВО в Моздоке. Скриншот фото с сайта "Боевое братство" от 31.10.2024, https://dev.bbratstvo.com/2024/10/27/v-mozdoke-otkryli-pamyatnik-uchastnikam-svoСпустя полгода в Моздоке появился новый монумент убитым бойцам, фигуры военного в нем нет, в монументе, открытом в октябре 2024 года, вырезана звезда, сообщала телекомпания "Вести".

"Монумент возведен по инициативе и при поддержке прокурора Моздокского района Евгения Гусарова, а также коллектива прокуратуры района", - говорится в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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