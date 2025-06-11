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22:59, 11 июня 2025

Координационный совет адыгских общественных организаций ликвидирован в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский городской суд удовлетворил иск управления Минюста по Кабардино-Балкарии, которое потребовало ликвидации Координационного совета адыгских общественных организаций.

Координационный совет адыгских общественных организаций в течение многих лет поднимал важные для черкесского сообщества вопросы перед властями республики и участвовал в организации мероприятий, приуроченных к памятным датам. В 2015 году совет отказался от участия в автопробеге в честь Дня черкесского флага в Нальчике, поскольку власти потребовали поименный список участников пробега.

Решение о ликвидации объединения суд принял 10 июня, информация об этом размещена на сайте суда.

Решение прекратить деятельность было принято самими членами организации, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из бывших  руководителей Координационного совета Аслан Бешто. 

"Мы провели мониторинг нашей деятельности за последние 12 лет и убедились, что ни один вопрос, который мы поднимали, не был решен. Республиканские власти взяли курс на полное игнорирование общественного интереса. Продолжать делать вид, что мы что-то решаем, на что-то можем повлиять, не имело смысла. Общественная организация – это некий посредник между народом и руководством, ее задача – озвучивать проблемы, которые волнуют людей. Но когда поднимаемые вопросы из года в год не решаются, далее создавать видимость общественной деятельности не стоило", – сказал Аслан Бешто.

Он отметил, что Координационный совет адыгских общественных организаций поднимал вопросы преподавания родных языков, добивался установки в Нальчике памятника Шоре Ногмову, ставил вопрос о присвоении имени братьев Кардановых, героев Советского Союза, одной из школ в Нальчике и вопросы об определении границы с Карачаево-Черкесией, однако ни один из этих вопросов не был решен.

"Сколько мы добивались, чтобы шествие 21 мая стало официальной частью памятных мероприятий, но так и не добились. Нам отвечали, что памятные мероприятия готовит МЧА (Международная черкесская ассоциация), и чтобы мы присоединились к ним. Или вот запретили Джэгу ("Адыгэ Джэгу" - традиционное танцевальное игрище, - прим. “Кавказского узла”), а кому он мешал?" - пояснил он. 

Бешто отметил, что лично он покинул организацию раньше, сняв с себя обязанности руководителя. Оставшиеся лидеры организации, Беслан Хагажеев и Аскер Хаширов, по его словам, решили прекратить деятельность после размышлений. Кроме того, с учетом изменившегося законодательства, по его словам, заниматься общественной деятельностью стало сложнее.

Координационный совет адыгских общественных организаций был зарегистрирован в 2010 году. Долгое время его возглавлял доцент КБГУ Желяби Калмыков, его заместителями были Жантемир Губачиков и Муаед Чеченов. Все трое к настоящему времени ушли из жизни.

Координационный совет адыгских общественных организаций неоднократно выдвигал своих представителей с опытом правозащитной работы кандидатами в члены Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии, однако власти не включали их в состав комиссии. Так, в 2021 году была отклонена кандидатура Заура Шокуева, который был членом комиссии двух предыдущих составов, следует из публикаций на сайте "Кабардино-Балкарского правозащитного центра". 

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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