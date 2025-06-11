Контрактник задержан после стрельбы в Петровом Вале

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Силовики задержали военнослужащего-контрактника, подозреваемого в ранении двух мужчин в Петровом Вале. Оба раненых перевезены из Камышинского района в волгоградскую больницу.

Как писал "Кавказский узел", 8 июня стало известно, что военнослужащий-контрактник, самовольно оставивший часть с оружием, в городе Петров Вал ранил двух мужчин и скрылся. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что стрельбе предшествовал конфликт из-за женщины.

Сегодня подозреваемый был задержан в Камышине, сообщило на своем сайте областное управление МВД. "8 июня 2025 года в городе Петров Вал Камышинского района Волгоградской области двум гражданам были причинены огнестрельные ранения. 33-летний фигурант скрылся", - приводится в публикации версия полиции.

В поисках подозреваемого были задействованы сотрудники полиции, УФСБ, СКР, Росгвардии, Минобороны и комендатуры Камышинского гарнизона. "На протяжении всех дней с момента совершения преступления проводились скоординированные оперативно-разыскные, поисковые, рейдовые и специальные мероприятия", - отчиталось ведомство.

В телеграм-канале управления сегодня опубликовано видео задержания, обозначенное как "Оперативная съемка". На кадрах 14-секундного ролика, записанного в населенном пункте в светлое время суток, видно, как задержанного ведут два силовика от автомобиля до входа в здание с вывеской "Отделение полиции". В кадре видны стоящие полицейские автомобили и другие силовики.

Двое мужчин, раненных при стрельбе из автомата, доставлены из Камышинского района в одну из больниц Волгограда, сообщил сегодня представитель областного комитета здравоохранения.

"Мужчина 26 лет в тяжелом состоянии, находится в отделении реанимации. Мужчина 27 лет находится в отделении сочетанной травмы, состояние средней степени тяжести", - приводит его слова V102.ru.

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