Кавказоведы прокомментировали нападки жителя Дагестана на участников детского праздника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Запрета на музыкальные праздники в исламе нет, однако существуют определенные нормы при ее исполнении и танцах, отметили кавказоведы, комментируя заявление жителя Дагестана, назвавшего "харамным" детский праздник.

Как писал "Кавказский узел", 5 июня было опубликовано видео, на котором мужчина вмешался в проведение уличного детского праздника и высказал мнение о недопустимости музыки, под которую танцевали дети. 7 июня было обнародовано видео с извинением жителя, он объяснил свой поступок состоянием эмоциональной нестабильности.

Как следует из видео, дети танцевали на улице под громкую музыку. Затем показан мужчина с микрофоном. "Я не смог просто мимо пройти <...> Но то, что вы сейчас слушаете, это харам. Реально. Я вам сто процентов говорю", - заявил он. К нему направился охранник. Мужчина продолжил речь и попытался приобнять маленькую девочку, рассказывая о "вот такой девочке", которая выступала в "Сауди". Охранник забрал у него микрофон, а женщина отстранила от мужчины ребенка. При этом собравшиеся не выражали недовольства действиями мужчины. Где и когда произошел инцидент, авторы сообщения не указали.

Нападки жителя Дагестана, который заявил, что музыка на детском празднике является харамной, прокомментировали 10 июня корреспонденту "Кавказского узла" доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Леонид Сюкияйнен, заведующая отделом этнографии Кавказа Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук Макка Албогачиева, а также исследователь-кавказовед, давший комментарий на условиях анонимности.

Традиционный ислам достаточно жестко относился к музыке, причем наиболее жесткое отношение прослеживается в его салафитской ветви, но сейчас отношение меняется, отметил Леонид Сюкияйнен.

«Еще лет 20-30 назад в Саудовской Аравии нельзя было услышать музыку по телевидению, а по городам ходили группы добровольцев, которые прислушивались, не играет ли кто на музыкальных инструментах. Потом они пытались ворваться в дома, чтобы эти инструменты разбить. Но времена изменились и сейчас этих запретов нет», - подчеркнул он.

Сюкияйнен отметил, что для того, чтобы быть нормально воспринятой мусульманами, музыка должна быть спокойной, не возбуждающей, не сопровождаться фривольными движениями. «Что касается детского праздника, то, поскольку это дети, явно давно общающиеся друг с другом, и вероятно, находящиеся под присмотром учительницы или воспитательницы, то вряд ли там может быть что-то запретное для мусульманина», - заявил он.

Такие действия можно рассматривать только как самоуправство

Эксперт подчеркнул, что, если мужчина все же счел, что праздник нарушает нравственность, он должен был обращаться в органы власти, а не пытаться нарушить праздник. «Такие действия можно рассматривать только как самоуправство», - заключил Сюкияйнен.

В исламской теологии музыке и танцам уделяется много внимания, сообщила Макка Албогачиева. В качестве примера она привела труды богослова Аль-Газали (1058-1111 гг.), в трудах которого этому отведено много места. «Адаты тоже не против музыки, хотя существуют определенные этические нормы. Как-то мне рассказывала девушка - русская мусульманка, что она занималась танцами, но ее партнер отказался танцевать. Она спросила у него, где здесь харам. Танец же нетактильный. И вроде убедила его», - рассказала Албогачиева.

В умах многих людей, поверхностно знакомых с исламом, утвердилось мнение, что вся музыка – это харам

Ислам вполне разрешает музыку и танцы, а уже тем более детские праздники, отметил анонимный исследователь-кавказовед. «Ограничения конечно же есть: музыка не должна сопровождать поклонение идолам, побуждать мусульман к такому поклонению, к разврату, питью вина. Другое дело, что в умах многих людей, поверхностно знакомых с исламом, утвердилось мнение, что вся музыка – это харам. И сейчас даже богословы опасаются говорить, что это не так, дабы не нарваться на агрессивную реакцию», - отметил он.

В самой Чечне, согласно докладу международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", такие извинения становятся следствием давления и угроз. Как эта практика распространяется на другие регионы России, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.