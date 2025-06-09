×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:41, 9 июня 2025

Массовая драка произошла после матча молодежных сборных Азербайджана и Черногории

Драка на матче молодежных сборных Азербайджана и Черногории на стадионе в Сумгаите. Скриншот видео https://media.az/sports/posle-matcha-mezhdu-molodezhnymi-sbornymi-azerbajdzhana-i-chernogorii-proizoshla-massovaya-draka

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Матч молодежных сборных Азербайджана и Черногории на стадионе в Сумгаите завершился массовой дракой, инициаторами конфликта выступили балканские игроки.

Азербайджанские и черногорские футболисты встретились на поле Сумгаитского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

После матча капитан гостей Виктор Цуканович схватил за горло и толкнул азербайджанского футболиста Эмина Рустамова. Инцидент перерос в массовую драку, которую с трудом удалось остановить, пишет АПА.

Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. Матч состоялся в рамках чемпионата Европы по футболу для игроков в возрасте до 21 года (U-21).

Oxu.az опубликовал небольшой видеоролик с инцидентом. В массовой потасовке, судя по ролику, приняло участие около 20 спортсменов, причем, судя по одежде, это были не только игроки. Чтобы разнять футболистов, на поле вышли представители охраны, однако до их прихода ситуация стабилизировалась. О задержанных и пострадавших информации нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2024 года двое фанатов футбольного клуба "Нефтчи" были арестованы за то, что подожгли пиротехнику во дворе административного здания клуба. Они протестовали против поражения команды в матче с "Карабахом".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:04, 9 июня 2025
Боец из Южной Осетии убит в зоне военной операции на Украине
14:50, 9 июня 2025
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии
11:57, 9 июня 2025
Военнослужащий из Северной Осетии убит в боевых действиях
10:59, 9 июня 2025
Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя
08:56, 9 июня 2025
Бастрыкин отреагировал на жалобу жильцов многоэтажки в Волгограде
07:56, 9 июня 2025
Боец из Астраханской области убит на Украине
Все события дня
Новости
02:47, 8 июня 2025
Афияддин Мамедов пожаловался на угрозы руководства колонии
Авторство: Dan Kablack. Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24262653
11:05, 7 июня 2025
Армянские силовики опровергли версию о похищении подростков на границе с Азербайджаном
Фазиль Гасымов, фото: MEYDAN.TV
15:49, 6 июня 2025
Состояние азербайджанского экономиста Гасымова ухудшилось из-за голодовки в заключении
Мамед Ибрагим. Фото: Meydan TV https://www.meydan.tv/ru/article/mamed-ibragim-vyshel-na-svobodu/
07:52, 6 июня 2025
Азербайджанский оппозиционер Ибрагим сообщил о своем задержании
Военный несет ящик с патронами. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:53, 6 июня 2025
Мнацаканян рассказал суду в Баку о поставках вооружения в Карабах
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
08:27, 4 мая 2025
Ветер с Апшерона
4 причины отказаться от участия в московском параде
Фото
10:38, 29 апреля 2025
Ветер с Апшерона
9
Почему Пезешкиян в Баку читал стихи Шахрияра?
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Жертвенные животные для праздника Курбан-байрам. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Курбан-байрам

Фото: lavizzara / Shutterstock.com, пресс-служба администрации Сочи. Коллаж "Кавказского узла". Борьба сочинцев за земли в нацпарке

Блогеры
Фото
16:32, 8 июня 2025
Ветер с Апшерона
1
О втором Азербайджане
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
16:31, 28 мая 2025
Ветер с Апшерона
28 мая - значение независимости Азербайджана
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Работы по очистке пляжей в Анапе. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани.
09 июня 2025, 17:19
Мониторинг показал отсутствие новых выбросов мазута в Анапе

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин / Югополис
09 июня 2025, 14:50
Житель Нальчика оштрафован за дискредитацию армии

Видеообращение Патимат Гусейновой. 9 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/shtab_dagestana_kanal/33455
09 июня 2025, 13:51
Активистка призвала Меликова не допустить застройки пляжа в Каспийске

Портрет Заура Гурциева. Фото: t.me/IIULYANCHENKRO
09 июня 2025, 10:59
Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя

Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Прямая трансляция пользователя Кавказский Узел
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Абхазия выдворила гражданина России за слова о родине #shorts #Абхазия #Россия #родина #резонанс
Показать больше