Массовая драка произошла после матча молодежных сборных Азербайджана и Черногории

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Матч молодежных сборных Азербайджана и Черногории на стадионе в Сумгаите завершился массовой дракой, инициаторами конфликта выступили балканские игроки.

Азербайджанские и черногорские футболисты встретились на поле Сумгаитского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде.

После матча капитан гостей Виктор Цуканович схватил за горло и толкнул азербайджанского футболиста Эмина Рустамова. Инцидент перерос в массовую драку, которую с трудом удалось остановить, пишет АПА.

Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. Матч состоялся в рамках чемпионата Европы по футболу для игроков в возрасте до 21 года (U-21).

Oxu.az опубликовал небольшой видеоролик с инцидентом. В массовой потасовке, судя по ролику, приняло участие около 20 спортсменов, причем, судя по одежде, это были не только игроки. Чтобы разнять футболистов, на поле вышли представители охраны, однако до их прихода ситуация стабилизировалась. О задержанных и пострадавших информации нет.

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