Жители СНТ потребовали от властей Прохладного регулярного сообщения с городом

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В СНТ "Кавказкабель" в Прохладном маршрутки ходят три раза в неделю, а остановка находится далеко от поселка, рассказали местные жители. При этом суд еще в 2021 году обязал местную администрацию организовать регулярное сообщение.

Решение суда, который обязал местную администрацию Прохладного организовать регулярное транспортное обслуживание населения СНТ "Кавказкабель" было вынесено еще в сентябре 2021 года, однако оно до сих пор не исполнено, рассказали на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале prohlad_no жители СНТ. "Решение суда не исполняется, перевозки не регулярные, все зависит от руководства транспортной компании. Они нам регламентируют <перевозки>: три дня в неделю: понедельник, среда, пятница, и кроме выходных дней То есть в выходные транспорта у нас нет", - рассказала одна из местных жительниц.

Как следует из видео, жители не раз обращались в администрацию города, но она в частности объяснила такой график движения тем, что маршрутка №1, которая перевозит жителей, выезжает на федеральную трассу и такой график связан с тем, чтобы избежать аварий. Администрация города также указала, что остановка маршрутки находится "в безопасном месте".

Теперь же жителям СНТ приходится идти от маршрутки несколько километров. Жители рассказали, что многие люди постоянно живут в СНТ и просят продлить маршрут до своего СНТ.

Они сообщили, что писали коллективное письмо в администрацию. там согласились, что решение суда должно исполняться, однако никаких изменений не произошло, следует из видео, которое опубликовано 4 июня.

К 11.50 мск видео посмотрели 2254 человека, запись набрала 4 комментария.

"Пока всё было государственное, все автобусы ходили. Сады назывался маршрут. Теперь частникам не выгодно. Городской маршрут 9 и то по выходным с обеда перестаёт ходить - не выгодно!" - прокомментировала Lubov.

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