Дома жителей Баксана пострадали от подтоплений

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 230 частных домов в селении Дыгулдыбгей, входящего в состав Баксана, подтоплены из-за паводков, эвакуированы четыре человека. 39 жителей города уже подали заявки на оказание помощи.

Последствия дождевых паводков ликвидируют в муниципалитетах Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в среду.

"В первую очередь, конечно, более сложная ситуация была в городском округе Баксан", - привел его слова "Интерфакс".

Глава администрации Баксана Хачим Мамхегов доложил, что в зоне подтопления оказались более 230 дворовых территорий частных домов и около пять тысяч метров муниципальных дорог.

"На сегодняшний день обратились за помощью в письменной форме 39 жителей.Были эвакуированы из домовладений четыре больных и пожилых жителя городского округа", - приводятся его слова в публикации от 4 июня.

Глава города в своем Telegram-канале сегодня проинформировал, что подтопления нескольких улиц и частных домовладений произошли в селе Дыгулыбгей (входит в состав муниципального округа Баксан - прим. "Кавказского узла").

Видео из Дыгулдыбгея, на котором машина Кокова едет по затопленным улицам, опубликовано в Telegram-канале главы республики 2 июня.

"Люди потеряли все, все что нажито годами, надеюсь власть не оставил в беде", - прокомментировала aksana_daurova репост видео из ТГ-канала Кокова в Instagram*-паблике 07.news, на который подписаны 277 тысяч подписей. Запись набрала 39 комментариев.

Жалко людей, которые устраняют последствия свои силами, нанимая трактора и насосы", - написал albert_abazov0404.

"И что дальше? Какие меры принимают? Против стихии что можно сделать? Единственное - помочь людям", - считает madi_7725.

2 и 3 июня в Кабардино-Балкарии наблюдались сильные дожди с градом. Также была подтоплена часть федеральной трассы "Кавказ" и затруднено движение автотранспорта, сообщило сегодня ТАСС.

"Когда обследование все завершите, предоставьте информацию по домовладениям. <…> Посмотрим, чем мы можем им помочь. Ко мне уже тоже обратились, пару обращений есть, в том числе и от семьи участника СВО, это связано с хозяйством, живность пострадала", - процитировало агентство 4 июня слова главы республики Казбека Кокова.

"Кавказский узел" писал, что 5 июля 2018 года из-за обильных осадков, которые привели к подъему уровня воды в реке Баксан, трасса А-158 Прохладный - Эльбрус оказалась подтопленной с 64-го по 104-й километр. Временно были заблокированы три села с населением около 1,5 тысячи человек и более четырех тысяч туристов в Приэльбрусье. Из-за угрозы новых паводков на всей территории республики был введен режим чрезвычайной ситуации. Движение в зоне паводка на реке Баксан восстановили 12 июля 2018 года.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.