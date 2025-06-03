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20:58, 3 июня 2025

Активисты в Баку обвинили силовиков в жестоком обращении

Станция метро "28 мая" в Баку. Фото: пресс-служба президента Азербайджана president.az/ru/articles/view/67188

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько десятков человек были задержаны в Баку на акции с требованием расследовать смерть 17-летнего жителя Гянджи. После задержания они заявили о давлении со стороны силовиков, обвинив их в жестоком обращении и сексуальных домогательствах. 

Акция под названием “Справедливость для Эльгюна Ибрагимова” у станции метро “28 Мая” в Баку 2 июня завершилась задержанием 63 человек. 

Школьник из Гянджи был найден в здании заброшенного общежития с тяжелыми травмами и 13 мая умер в больнице. В официальном заявлении правоохранительных органов утверждает, что подросток получил травмы при падении с высоты, а насилия со стороны посторонних над ним не было. Близкие юноши уверены, что он был избит до смерти. Согласно одной из версий, подросток случайно подслушал разговор силовиков о незаконном обороте наркотиков, после чего был убит.

По словам очевидцев, у станции метро “28 мая” полицейские задерживали всех, кто казался им подозрительным, в числе задержанных оказались и несколько несовершеннолетних. В управлении полиции у всех задержанных отобрали телефоны. По словам участников, силовики изъяли у всех задержанных пароли от телефонов, чтобы изучить их аккаунты в соцсетях. 

“Власти ищут всех, кто переписывался по поводу акции протеста. Тех, кто выкладывал видео с места событий, отправляют под административный арест”, - цитирует сегодня слова одной из участниц акции JAMnews. 

Одна из активисток сообщила, что ее вместе с подругой задерживали силовики в гражданской одежде. “Они грубо схватили нас за руки и силой вырвали плакат”, - утверждает она. По словам девушки, в управлении полиции задержанные, - в основном студенты, - провели около шести часов, при этом силовики угрожали им насилием. Как минимум одна девушка, по словам задержанной, подверглась сексуальным домогательствам, нескольким задержанным стало плохо, но помощи им не оказали. Получив доступ к аккаунтам всех задержанных в соцсетях, силовики отвезли совершеннолетних участников акции к метро и отпустили. Несовершеннолетних задержанных полицейские передавали их родителям.  

Молодой человек, также задержанный во время акции, сообщил, что полицейские в первую очередь потребовали у него и его друга телефоны и пароли. В управлении полиции у них изъяли также другие личные вещи, затем записали их данные и сняли отпечатки пальцев. “К нам относились так же грубо, как и ожидалось. Не стеснялись оскорблять. По поводу протеста они кричали: “Совсем распоясались? Кто вы такие, чтобы устраивать протест?”, - рассказал студент. По словам юноши, в его присутствии один из полицейских оскорбил задержанную женщину, раскритиковав ее одежду. 

По словам задержанных, полицейские также говорили с ними о деле Ибрагимова, пытаясь убедить их, что криминальной составляющей в деле юноши нет.

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Автор: "Кавказский узел"

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