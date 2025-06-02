Туроператору пришлось переселить детей после жалоб родителей на лагерь под Туапсе

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Родители отдыхающих в поселке Новомихайловском детей пожаловались на антисанитарию в лагере. Роспотребнадзор, прокуратура и Следком решили проверить оздоровительное учреждение. По решению туроператора дети перемещены в другой лагерь.

Сообщения о плачевном состоянии лагеря появились в соцсетях в конце мая. Родители пожаловались, что там бегают клопы и тараканы.

По словам жительницы Реутова, её ребёнку выдали путёвку в оздоровительный лагерь, направили в санаторный комплекс «Золотой колос» в посёлке Новомихайловском Туапсинского района. Детей отправили в лагерь 27 мая, полтора дня они ехали на поезде, а вскоре позвонили в слезах и стали жаловаться на условия, рассказала женщина.

"По словам детей, по постельному белью ползают клопы и тараканы, в комнатах стоит запах плесени, в столовой плохо кормят. После жалоб родители позвонили в соцзащиту, которая выдавала детям путёвки. Там пообещали исправить ситуацию, - писал 30 мая телеграм-канал "Осторожно, новости". - Родители утверждают, что руководство лагеря перестало отвечать на звонки, вожатые отказываются брать трубки. Как говорят взрослые, из-за жалоб дети предоставлены сами себе и ими никто не занимается".

После публикации Туапсинской межрайонной прокуратурой проведена проверка и выявлены нарушения санитарных требований

"При этом угроза жизни и здоровью детей отсутствует, насекомые в спальных корпусах, столовой не обнаружены. В ходе проверки руководством детского лагеря приняты меры к осуществлению санитарной уборки. С целью устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства приняты меры прокурорского реагирования", - сообщается в телеграм-канале прокуратуры Краснодарского края.

Лагерь проверяли не только представители прокуратуры. Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки выявили нарушения в части своевременного проведения уборки, маркировки разделочного инвентаря и другие. "Следов жизнедеятельности клопов и тараканов при этом не обнаружили", - отмечает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Следком по Краснодарскому краю также организовал проверку после публикаций в соцсетях. Руководитель СК России Александр Бастрыкин потребовал о ее результатах, сообщает Информационный центр СК России.

По решению туроператора дети перемещены в другой лагерь.

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