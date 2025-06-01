Более тысячи человек трое суток остаются без света и воды под Волгоградом

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Без электроснабжения и воды с 29 мая сидят свыше тысячи дачников на юге Волгограда. Многие из них проживают в СНТ «Техуглерод» круглогодично и уехать им некуда.

По словам дачницы Елены, в данном поселке насчитывается около тысячи участков. Электричество здесь пропало еще три дня назад.

"Была авария на высоковольтной линии, электричество исчезло не только у нас, но и в близлежащих поселках Южный, Большие Чапурники, - приводит ее слова ИА "Высота 102". - Но после устранения аварии свет там вечером того же дня появился. А у нас нет до сих пор".

При этом причину отсутствия электричества, как говорит женщина, до сих пор не удалось выявить.

"В аварийной службе заявили, что все устранили, однако, почему нет электричества на дачах, никто сказать не может. Председатель СНТ тоже разводит руками", - сказала Елена.

Со слов дачницы, электролаборатория, специалисты которой могут обнаружить нарушение в сетях, может приехать в СНТ только в понедельник. "Не представляю, как мы будем здесь выживать в такую жару. Понятно, что у многих уже пропала куча продуктов", - продолжает женщина.

Из-за отсутствия света в домах и на участках так же нет и воды: насосы не работают. Председатель СНТ предложил людям уехать на несколько дней домой, но для многих семей дачи являются единственным местом жительства и уехать им некуда.

При этом дачники опасаются, что скоро совсем останутся и без мобильной связи, поскольку зарядки у телефонов садятся.

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