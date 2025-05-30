Жители Азова пожаловались Путину на неблагоустроенную Аллею Героев

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Родные погибших участников специальной военной операции в своем видеообращении к президенту Владимиру Путину заявили, что вынуждены благоустраивать Аллею Героев в городе Азове Ростовской области за свой счет, пока местные власти бездействуют.

Аллея Героев, по словам авторов обращения, остается без должного ухода, хотя местная администрация отчитывается о ее благоустройстве.

Родственники участников СВО начали благоустраивать территорию за свой счет, заявили они в видеообращении.

По словам авторов видеообращения, опубликованного сегодня в телеграм-канале Privet-Rostov.ru, они "согласны предоставить любые данные о материалах, которые были закуплены за счет матерей погибших ребят".

"Администрация Азовского района ... постоянно нам дает информацию о том, что благоустройство планируется. На самом деле вчера ... было озвучено, что никаких средств не выделяется и не собиралось на благоустройство Аллеи Героев. Все ищут подрядчика, который сделает это безвозмездно", - говорится в видеообращении.

Единственный положительный фактор, по словам выступающих, это то, что сделан обелиск на входной группе "за счет депутатов".

"По бумагам на 9 мая администрация города Азова Ростовской области благоустроила полностью нашу Аллею Героев, - на самом деле никакого благоустройства здесь не проводилось. Все, что здесь сделано... произведено за счет матерей и жен погибших", - отмечают авторы видео.

Обращающиеся просят Путина посодействовать в том, чтобы местные власти завершили благоустройство территории за летний период.

Комментариями администраций Азова и Ростовской области относительно заявлений, озвученных в видеообращении, "Кавказский узел" пока не располагает.

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