Мухадзе приговорен к девяти годам по делу о пытках заключенного

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Суд в Тбилиси признал бывшего директора Глданской тюрьмы Александра Мухадзе виновным в пытках и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", Александру Мухадзе, объявленному в международный розыск, в июле и ноябре 2021 года были заочно предъявлены обвинения по делу о пытках заключенных. До этого Мухадзе был заочно приговорен к девяти годам тюрьмы по другому уголовному делу. Кроме того, в 2017 году Мухадзе был приговорен к полутора годам лишения свободы за превышение служебных полномочий по так называемому "делу фотографов".

Тбилисский городской признал Александра Мухадзе виновным в пытках заключенных в 2011 году и приговорил его к девяти годам лишения свободы, сообщила 29 мая Генпрокуратура Грузии.

Как установил суд, в мае 2011 года Мухадзе вместе с Мегисом Кардавой вынуждали задержанного за незаконный оборот наркотиков признаться в террористической деятельности, оговорив себя и других людей.

Заключенному, который утверждал, что наркотики ему также подбросили, угрожали изнасилованием. Мухадзе несколько раз ударил мужчину, но тот отказался давать требуемые им признания. Тогда силовики заставили его наблюдать сексуальное насилие над другим заключенным, говорится в сообщении на сайте прокуратуры Грузии.

В результате физического и психологического давления потерпевший написал признание в участии в несуществующих терактах по указанию Мегиса Кардава, но Мухадзе и Кардава сочли эти показания недостаточно исчерпывающими. Они заставили заключенного съесть бумагу с показаниями, затем инсценировали сексуальное насилие над ним перед видеокамерой, угрожая пострадавшему еще и распространением видео. После этого потерпевший подписал нужные им показания.

“Из-за неоднократных фактов пыток со стороны Александра Мухадзе, Мегиса Кардава и других сотрудников учреждения потерпевший предпринял попытку самоубийства”, - отмечается в сообщении ведомства.

Уголовное дело Мегиса Кардава, Олега Пацация и Виктора Качеишвили по этому эпизоду выделено в отдельное производство и также рассматривается сейчас Тбилисским горсудом.

"Кавказский узел" сообщал, что Мегис Кардава, находившийся в международном розыске с 2013 года, был задержан на украинской границе 1 ноября 2018 года. В сентябре 2021-го его экстрадировали в Грузию. "Грузинская мечта" добилась выдачи Кардавы, чтобы поднять свой рейтинг накануне выборов на теме преступлений предыдущей правящей партии, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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